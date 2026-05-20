Глава ведомства Кравцов заявил, что предмет важен не меньше дисциплин ЕГЭ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерство просвещения России приступило к разработке государственного учебника по физической культуре для школ. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, единая программа обучения физкультуре уже утверждена, теперь дело за самим учебником. Кравцов подчеркнул, что именно в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физическая культура не менее важна, чем предметы, по которым сдают единый государственный экзамен.

