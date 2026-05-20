Минпросвещения создаст единый государственный учебник по физкультуре
Глава ведомства Кравцов заявил, что предмет важен не меньше дисциплин ЕГЭ.
Министерство просвещения России приступило к разработке государственного учебника по физической культуре для школ. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, единая программа обучения физкультуре уже утверждена, теперь дело за самим учебником. Кравцов подчеркнул, что именно в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физическая культура не менее важна, чем предметы, по которым сдают единый государственный экзамен.
Ранее назвали дату появления единых учебников по обществознанию. 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс.
Также сообщалось, что учебники под редакцией Медведева включили в федеральный перечень. Пособия можно использовать в школах для учеников 9—11-х классов.
