Пособия можно использовать в школах для учеников 9—11-х классов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебники по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство добавило учебники в перечень допущенных к использованию в школах для учеников 9—11-х классов. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, пособия прошли федеральную экспертизу.

Ранее слухи о том, что в школах вводится обязательное изучение второго иностранного языка, опровергли в министерстве просвещения России. В ведомстве уточнили, что это предмет добровольный и изучать его ученики будут по выбору. В министерстве также подчеркнули обязательное наличие для этого необходимых условий в образовательной организации и отметили, что обязательное изучение второго иностранного языка не предусмотрено в старших классах школ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.