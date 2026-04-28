Когда школьники уйдут на летние каникулы
Школы могут скорректировать график при необходимости.
Школьников в России отправят на каникулы 27 мая. Отдых продлится до 31 августа, сообщили в Минпросвещения. А завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, отдых помогает подросткам вернуться к занятиям с новыми силами. Будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Кроме того, школьники могут участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.
Рекомендуемые даты каникул направляются во все образовательные учреждения, но школы могут скорректировать график по своему усмотрению.
Ранее глава Рособрнадзора оценил вероятность отмены ЕГЭ в ближайшие годы. Альтернативная модель поступления в вузы может появиться не ранее чем через 10 лет.
