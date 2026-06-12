Общество
12 июня 08:54
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов в День России поблагодарил татарстанцев за труд и верность долгу

Раис республики напомнил, что сила страны — в её многообразии и людях.

Минниханов в День России поблагодарил татарстанцев за труд и верность долгу

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День России. Он напомнил, что за плечами страны — больше тысячи лет истории, великая культура, научные прорывы и ратные подвиги. И сегодня этот праздник объединяет всех, кто любит Родину.

Отдельно раис остановился на том, что сила России — в её многообразии. На огромной территории живут люди разных национальностей и вероисповеданий, и День России для всех — символ единства. Особенно сейчас, когда страна проходит через испытания.

«Сплочённость многонационального народа как никогда проявляется на фронте, где плечом к плечу воины из разных уголков страны сражаются за независимость Родины», — подчеркнул Минниханов. Он добавил, что республика гордится защитниками, поддерживает их и верит в победу.

Татарстан, по его словам, остаётся опорным регионом и вносит серьёзный вклад в обороноспособность, технологическое лидерство и экономику страны. И за этим стоит труд каждого жителя. Минниханов поблагодарил татарстанцев за созидательную работу и верность долгу, пожелал здоровья, семейного тепла и всего самого доброго.

Ранее мы подробнее писали, как пройдет День России в Казани. Жителей и гостей города ожидают концерты, салют и спецподача автобусов. Муниципальные парковки будут работать без оплаты.

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