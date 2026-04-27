В Минобороны опровергли принуждение студентов к службе в войсках беспилотников
Как заявили в ведомстве, контракт с молодыми людьми заключается только по их желанию.
Учащихся вузов не заставляют служить в войсках беспилотных систем России (ВБС). Договоры об участии в СВО с ними заключаются исключительно добровольно, заявил замминистра обороны, глава военно-политического управления ВС Виктор Горемыкин. Его слова приводит «Интерфакс».
Горемыкин подчеркнул, что россияне подписывают контракт о службе в ВБС сроком на один год. Вовремя отпустить служащего домой — обязанность командиров и кадровых отделов.
«Министерство обороны России строго исполняет все принятые на себя обязательства в вопросах прохождения гражданами военной службы в войсках беспилотных систем», — подытожил замглавы ведомства.
Ранее сообщалось, что в Казани свыше 3,5 тысячи участников специальной военной операции получили медицинскую помощь. В частности, ветеранам оказывают психотерапевтическую и медико-психологическую поддержку.
