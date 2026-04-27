Общество
27 апреля 16:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Животных неизвестного происхождения обнаружили на ферме в Татарстане

Электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий» отсутствуют, накладные на скот не были оформлены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На ферме в Татарстане нашли животных, происхождение которых нельзя было подтвердить документально. Это является грубым нарушением, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Проверка прошла в марте. В хозяйстве содержится 21 голова крупного рогатого скота и 11 голов овец, на которых отсутствуют электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий». Также не были оформлены накладные на приобретенный скот.

Помимо этого, на ферме не проводится дератизация, то есть уничтожение грызунов, а рабочие работают без специальной продезинфицированной одежды и обуви. Это создаёт риск распространения заболеваний.

На главу КФХ составлены протоколы, его оштрафовали.

Ранее сообщалось, что суд в Татарстане обязал ферму устранить санитарные нарушения. Предприятие не разработало санитарно-защитную зону, которая обязательна для таких объектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.