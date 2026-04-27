Животных неизвестного происхождения обнаружили на ферме в Татарстане
Электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий» отсутствуют, накладные на скот не были оформлены.
На ферме в Татарстане нашли животных, происхождение которых нельзя было подтвердить документально. Это является грубым нарушением, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Проверка прошла в марте. В хозяйстве содержится 21 голова крупного рогатого скота и 11 голов овец, на которых отсутствуют электронные ветеринарные документы в системе «Меркурий». Также не были оформлены накладные на приобретенный скот.
Помимо этого, на ферме не проводится дератизация, то есть уничтожение грызунов, а рабочие работают без специальной продезинфицированной одежды и обуви. Это создаёт риск распространения заболеваний.
На главу КФХ составлены протоколы, его оштрафовали.
Ранее сообщалось, что суд в Татарстане обязал ферму устранить санитарные нарушения. Предприятие не разработало санитарно-защитную зону, которая обязательна для таких объектов.
