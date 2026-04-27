Общество
27 апреля 14:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов стал председателем оргкомитета по подготовке саммита Россия — АСЕАН

Кабмину Татарстана поручено создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения саммита.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане создали организационный комитет по подготовке и проведению в 2026 году в Казани саммита Россия — АСЕАН. Председателем оргкомитета стал раис республики Рустам Минниханов, а замами председателя Алексей Песошин, Асгат Сафаров и Ильсур Метшин. Секретарем назначен помощник главы Татарстана Газинур Бакиров.

Также в состав комитета вошли министры здравоохранения, культуры, спорта, образования, экономики, финансов, строительства, промышленности, транспорта и другие.

Заседания оргкомитет будет проводить по мере необходимости, но не реже чем раз в три месяца. На нем должны присутствовать больше половины членов. Решение принимается не менее чем половиной голосов присутствующих. А Кабмин Татарстана должен будет создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения саммита.

Ранее сообщалось, что Москва начнет рассылать приглашения участникам саммита Россия — АСЕАН в Казани. Возможные двусторонние встречи на саммите будут зависеть от хода подготовки. Саммит запланирован на 17—19 июня.

