Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Юрлица Татарстана оказались не самыми пунктуальными должниками по кредитам среди бизнесов в регионах страны. Республика заняла 29-е место по этому показателю. Просрочка составляет целых два процента от общей доли, сообщает РИА Новости.



Лидируют в списке Чукотский автономный округ и Магаданская область, где пророченная задолженность юрлиц составляет всего 0,02 и 0,25 процента соответственно — Татарстану есть куда стремиться. Однако самая тяжелая ситуация сформировалась в Ненецком автономном округе, где почти половина бизнесов просрочили платежи по займам.



Из данных ЦБ следует, что в целом прирост задолженности обновил пятилетний минимум. За год он составил всего 9,2 процента, а доля просрочки достигла лишь 3,55 процента. Как отмечают эксперты, рост кредитования замедлился в целом из-за рекордно высокой ставки прошлого года. В скором времени динамика должна восстановиться.



При этом физические лица в Татарстане платят по счетам исправно — в этом рейтинге республика заняла седьмое место. Здесь доля просроченной задолженности составила 3,52 процента.



