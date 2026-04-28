Происшествия
28 апреля 11:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане мать бросила младенца в больнице и получала за него пособие полгода

Женщина незаконно оформила выплату в местном СФР.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольске мать после родов оставила своего ребенка в больнице, однако это не помешало ей спустя неделю после этого обратиться в Соцфонд и оформить пособие по уходу. Его она незаконно получала с июня по октябрь прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Роды предприимчивой мамы прошли в Зеленодольской центральной районной больнице, где она и оставила малыша. После этого мошенница подождала неделю и обратилась в ЗАГС за свидетельством о рождении. В итоге за пять месяцев ей удалость обманным путем получить больше 40 тысяч рублей. В результате проверки органы возбудили уголовное дело.

Не так давно жительница Казани решила воспользоваться такой же схемой, однако ребенка она даже не рожала, а выплаты получала все равно. В составе группы лиц жительница подделала документы о рождении малыша, принесла их в отделение Пенсионного фонда и получила выплату на сумму более 994 тысяч рублей.

