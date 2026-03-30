Власти Татарстана выделят средства на ремонт ЖК «Манхэттен», поврежденного БПЛА
Речь идет о доме на Оренбургском тракте, 8д.
Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Речь идет о здании, расположенном на Оренбургском тракте, 8д. Контроль за исполнением постановления возложен на министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
«Источником финансового обеспечения <…> являются бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан», — говорится в документе.
Средства выделят в рамках иных межбюджетных трансфертов в 2026 году. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.
Ранее сообщалось, что на ремонт шпиля ЖК «Манхэттен», поврежденного БПЛА, направят 8,9 миллиона рублей. Сумма указана с учетом разработки проектно-сметной документации — 340,4 тысячи рублей — и осуществления строительного контроля — 127,6 тысячи рублей.
