Общество
30 марта 14:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Власти Татарстана выделят средства на ремонт ЖК «Манхэттен», поврежденного БПЛА

Речь идет о доме на Оренбургском тракте, 8д.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Речь идет о здании, расположенном на Оренбургском тракте, 8д. Контроль за исполнением постановления возложен на министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

«Источником финансового обеспечения <…> являются бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан», — говорится в документе.

Средства выделят в рамках иных межбюджетных трансфертов в 2026 году. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт шпиля ЖК «Манхэттен», поврежденного БПЛА, направят 8,9 миллиона рублей. Сумма указана с учетом разработки проектно-сметной документации — 340,4 тысячи рублей — и осуществления строительного контроля — 127,6 тысячи рублей.

