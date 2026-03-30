Такие люди используют в своих схемах тех, кто и так должен банку, но не с целью помочь, а только нажиться на жертве.

Автор фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Время идет, и, казалось бы, все мошеннические схемы изучены россиянами от и до как через личный опыт, так и через предупреждения экспертов. Однако остаются еще те, кто попадается в руки аферистов, пытаясь поправить и без того плачевное финансовое состояние. На этот раз разговор пойдет о тех, кто обещает списать долги практически за красивые глаза.

В Сети и мессенджерах, а в редких случаях и в уличных объявлениях можно встретить такие заманчивые предложения: «Не справляетесь с долгами? У нас есть решение! 100-процентное списание долга!» Но главная цель авторов подобных предложений — привлечь внимание тех, кто оказался в трудной ситуации, и склонить их к банкротству, заработав при этом на чужой проблеме.

За такими призывами скрываются так называемые раздолжнители — компании и частные лица, обещающие избавить россиян от кредитов через сомнительные схемы. Такие объявления выглядят убедительными, так как в них автор подчеркивает надежность и предлагает бесплатную консультацию. Тут легко могут сработать эмоции: жертва обмана видит обещания о 100-процентном списании долгов и сохранении имущества и даже не думает о том, что данные слова ничем юридически не подкрепляются. При этом обманщики используют агрессивную рекламу, умалчивая о сути банкротства, рисках и последствиях. Также они советуют избегать общения с кредиторами, не рассказывают о возможностях реструктуризации долга и подталкивают людей к новым кредитам.

Один из таких случаев произошел с жителем Кирова. Он обратился к так называемым раздолжнителям и был уверен, что с их помощью сможет расторгнуть договор с банком и добиться через суд установления фиксированной ежемесячной выплаты по задолженности в размере 15 тысяч рублей. Но в итоге потерял более 140 тысяч рублей, которые могли бы пойти на погашение долга перед банком. Еще один россиянин таким же образом потерял около 30 тысяч рублей.

Как объясняет Денис Скребец, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка, «раздолжнители» часто заманивают обещаниями быстро решить финансовые проблемы, но на деле оставляют людей без денег и даже имущества.

«Обращение к таким посредникам может привести к напрасным тратам и еще больше усугубить ваше положение. Гораздо разумнее обсудить ситуацию с банком, где брали кредит, — во многих случаях можно найти реальные пути выхода. Помните: настоящая помощь направлена на ваше благополучие, а не на обогащение за счет ваших трудностей», — уверен он.

Банки сегодня заинтересованы в досудебном урегулировании споров. Им выгоднее пойти на реструктуризацию долга или заключить мировое соглашение, чем доводить клиента до банкротства. Кроме того, для определенных категорий граждан и жизненных ситуаций существуют ипотечные и кредитные каникулы — государственные меры поддержки, добавил эксперт. Также лучшее решение — вовремя предупредить банк о проблемах с платежеспособностью и совместно выработать стратегию выхода из кризисной ситуации.