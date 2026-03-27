Бывший глава Арского и Атнинского военкоматов Татарстана Алмаз Бурганов обвинил ключевого свидетеля обвинения по своему делу во лжи – по мнению подсудимого, его оговорили в угоду следствию.

В Советском райсуде Казани по делу Алмаза Бурганова – бывшего военкома Арского и Атнинского районов Татарстана, обвиняемого в 26 эпизодах получения взятки – допросили ключевого свидетеля Василия Зайнутдинова. Весной 2016-го мужчина купил у подсудимого военный билет для племянника за 120 тысяч рублей. После начала СВО его начали судить, но от наказания освободили в связи с деятельным раскаянием.

Бурганов тем временем находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы. Свою вину он отрицает и считает, что следствие использовало его против бывшего главы Татвоенкомата Сергея Погодина. Эту же линию действий подсудимый вдруг обнаружил и в показаниях свидетелей — в случае с Зайнутдиновым Бурганов решил вывести его на чистую воду угрозами и рассказами о личном.

Одна фамилия — одна взятка

Уголовное дело отставного полковника Бурганова тянется с сентября 2024 года — за полтора года стороны не закончили и допроса свидетелей. Причин тому две: желание подсудимого задать вопрос лично почти каждому участнику дела и объем обвинений. В деле экс-военкома фигурирует 25 эпизодов получения взятки, один эпизод покушения на получение взятки и 26 эпизодов служебного подлога.

Логика следствия проста: одна фамилия призывника — один эпизод взятки и подлога. Потенциальные солдаты-срочники платили Бурганову лично или через посредников за незаконное получение военного билета, при этом действовал Бурганов сообща со своим замом, начальником мобилизационного отдела Фанилом Сафиуллиныным — он дал на Бурганова изобличюащие показания и заключил сделку со следствием.

Так, благодаря его показаниям, силовики установили, что преступная схема держалась всего лишь на двух этапах: оформлении процедуры утраты военного билета каким-либо действительно отслужившим призывником – на него выдавался бланк который Бурганов тратил на то, чтобы оформить новый военный билет, но уже для «клиента». Призывник получал его, не проходя медкомиссию.

Отметим, что фактически документ оказался недействительным — получая «платные военники», взяткодатели все еще могли отправиться в армию, однако военкомат Бурганова просто не тревожил вчерашних студентов, поскольку их личные дела держались в сейфе у подсудимого. Схема работала с 2014 по 2021 годы, уверены силовики.

Что же до случая с племянника Зайнутдинова – одного из взяткодателей по делу Бурганова, то из материалов дела следует, что мужчина познакомился с военкомом двух районов через своего знакомого, тот свел свидетеля с отцом подсудимого, а тот уже состыковал Зайнутдинова с Бургановым.

При встрече последний объявил ценник в 120 тысяч рублей, сказал иметь фото призывника и копию его паспорта. В назначенный день, весной 2016 взяткодатель передал деньги прямо у военкомата.

– Он ко мне с деньгами не приходил! И мой отец, который работал председателем колхоза... Нас было четыре сына, братья сюда приходили... Он моих братьев сразу предупредил: «Ко мне ни с какими вопросами не подходить». Отец всем запретил. Это было слово. Потому что как только призыв начинается у меня дома, это родительский дом в Атнинском районе, это в штаб армейский превращается там! «Можно ли мой сын?..». Но отец всех, как говорится отгонял и никогда он указаний таких не давал и тем более незнакомому мужику, чтобы отец мой номер телефона дал — это вообще нонсенс!, – возмущался показаниям Зайнутдинова подсудимый на последнем процессе.

Свидетель, впрочем был неумолим: он подтвердил в суде версию о том, что в 2019-м году его племянник Ранис Идиятов получил на руки военный билет, а в мае 2022 его уже вызвали на допрос «в полицию».

– Когда вот был этот Идиятов психически ненормальный, я говорю, что у него в личном деле есть направление в психиатрическую больницу. Он [Зайнутдинов] ко мне приходил в кабинет, он мне говорил, что он с моим отцом когда-то где-то работал и что его племяннику нужна отсрочка. У них там были проблемы с пасекой или что-то такое. Вот он же сейчас врет стоит, он уже старый бабай! Как вам не стыдно самому? – не выдержал подсудимый.

По словам Бурганова, свидетель пришел к нему от некоего Наиля по прозвищу Банзай, но не от его отца. Экс-военком даже пообещал «бабаю» устроить очную ставку с настоящим посредником в суде, причем произносились эти слова тоном человека, «давшего свое согласие» на то, чтобы отправиться на СВО со скамьи подсудимых в звании офицера.

Детали показаний

На последнем процессе старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Жахонгир Абдулхаков огласил показания свидетеля, данные им на следствии в 2023 году. Мужчина подтвердил их правдивость. Ниже приводим текст допроса без изменений:

«Я припарковал автомобиль около здания ДОСААФ, расположенного почти напротив отдела военного комиссариата Арского района. После чего по телефону позвонил Бурганову, которому я сообщил о своём прибытии и попросил его выйти из военкомата на улицу. Он согласился выйти ко мне. Я подошёл к центральному входу военного комиссариата В это же время Бурганов вышел ко мне, и я ему представился и рассказал ему, что у меня есть родственник Идиятов, который является единственным сыном семьи и не хочет служить в армии. Затем спросил Бурганова, имеется ли у него возможность освобождения Идиятова от призыва на военной службы с сохранением ему соответствующего военного билета?

Бурганов мне ответил, что он может содействовать освобождению Идиятова от призыва на военную службу с оформлением ему соответствующего военного билета, но для этого ему надо передать взятку в виде 120 тысяч рублей. Копию паспорта его фотографии размерами 3 на 4 для военного билета. Я согласился с данными условиями, о чём сразу сказал Бурганову, после чего он зашёл в здание военного комиссариата, а я уехал по своим делам. Через несколько дней после этого я не помню точную дату, но я по телефону сообщил Идиятову, что он должен через меня передать ксерокопию своего паспорта и несколько своих фотографий для военного билета Бурганову, а также взятку в виде 120 тысяч рублей.

Он согласился, но сказал, ему нужно около двух недель, чтобы собрать фотографии, деньги, а также сделать копию своего паспорта. Примерно через две недели после указанного разговора я встретился с Идиятовым в один из рабочих дней в середине марта 2016 года, я точно не помню, когда это было, но после праздника 8 Марта. Я встретился Идиятовым после обеда и до окончания рабочего дня С 13:00 до 17:00 около дома его родителей <…>, где он передал мне денежные средства в сумме 120 тысяч рублей с копией своего паспорта и фотографий военного билета, которые были завёрнуты в прозрачный полиэтиленовый пакет. Я даже не стал пересчитывать деньги, забрал их и уехал.

О том, что я помогаю Идиятову приобрести военный билет я родителям Идиятова не говорил и его просил никому не рассказывать. Примерно через два дня после получения мною денег от Идиятова в один из рабочих дней апреля 2016 года, в период с 14 до 15 часов, чтобы передать Бурганову от Идиятова взятку в виде 120 тысяч рублей с копией паспорта Идиятова и его фотографии. Я приехал к зданию отдела военного комиссариата и припарковал свой автомобиль около здания ДОСААФ.



Я взял с собой переданный Идиятовым пакет со 120 тысячами рублей, копию паспорта Идиятова с его фотографиями, подошёл к дежурному по военкомату, сообщил о себе и попросил сообщить обо мне комиссару. Через короткое время, через несколько минут Бурганов в военной форме вышел ко мне, и мы вместе отошли с ним к краю парковки военкомата около дороги, где я передал ему переданный Идиятовым пакет со 120 тысячами рублей, копию паспорта и фотографиями. Бурганов, взяв у меня данный пакет с перечисленным содержимым, сообщил мне, что всё сделает», — зачитал текст допроса военный прокурор.



Отметим, что Бурганов вину не признает. На последнем процессе он отметил, что в деле нет никаких доказательств встречи, описанной свидетелем — она подтверждается протоколом проверки показаний на месте, но не биллингом или камерами со входа в военкомате. А их, как заявил подсудимый, у крыльца здания две штуки.



Ожидается, что на следующих процессах стороны продолжат допрос свидетелей.