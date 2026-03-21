Наша редакция решила разобраться, как сильно изменились цены на путешествия по стране и за рубеж для жителей республики на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире.

Несмотря на казалось бы постоянно растущие цены, средняя стоимость поездки из Татарстана за границу за год увеличилась всего на 4,75 процента. Речь идет об отдыхе на курортах — в расчет брались популярные среди туристов республики страны Средней и Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Египет и Турция. Если в феврале прошлого года средняя цена такого путешествия составляла 69 313 рублей, то в этом году стоимость достигла 72 605 рублей. Такие данные предоставил Татарстанстат в ответ на соответствующий запрос «Вечерней Казани».



Стоимость полета в ОАЭ в феврале, когда это еще было возможно для татарстанцев, с прошлого года практически не изменилась. Цена увеличилась всего на 248 рублей (+0,3 процента) и составила 78 435 рублей. Февраль как раз и стал самым дорогим временем для полета в этот регион в прошлом году — поездка тогда стоила 78 187 рублей. Самыми выгодными месяцами для полета в Эмираты из Татарстана оказались апрель, май, июнь и июль. В мае была зафиксирована самая низкая цена — всего 48 972 рублей. В среднем в эти месяцы съездить в Дубай, Абу-Даби и другие города можно было за 52 192 рубля.

Однако жителям республики пока не стоит задумываться о поездке в ОАЭ этим летом. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в полетном плане «Аэрофлота» нет упоминаний Эмиратов, хотя Абу-Даби и Дубай были обязательной его частью. Помимо этого, не запланированы рейсы и на Кубу — россияне лишились сразу двух популярных направлений.

Больше всех повезло тем татарстанцам, которые решили поехать в Египет в декабре — средняя цена тогда оказалась на уровне 45 тысяч рублей. Самым дорогим направлением за весь год ожидаемо была Юго-Восточная Азия — средняя цена за год на поездку в страны этого региона составила около 86 тысяч рублей, а в феврале этого года стоимость путешествия побила рекорды по цене всех месяцев во всех направлениях — туристам пришлось отдать в среднем 109 665 рублей.



Самым бюджетным вариантом за год можно назвать полет в Среднюю Азию, медианная цена которого составила всего 56 тысяч рублей. Именно в этом направлении стоимость поездки не сильно варьировалась на протяжении всего года, оставаясь в диапазоне от 54 до 64 тысяч рублей. Вероятно, из-за популярности Турции у татарстанских туристов цены на путешествие эту страну наоборот показывали сильное повышение в летние месяцы. Например, в январе этого года туда можно было слетать за 49 тысяч рублей, в январе 2025 года— за 51,6 тысячи, а летом стоимость начиналась от 80 тысяч рублей.

По данным Ассоциации туроператоров России, в этом году на отдых в Турции прогнозируется рост цен, однако ситуацию пока описывают как «спокойную». Стоимость пакетных туров увеличилась всего на 7-12 процентов в разных городах. В АТОРе считают, что на данный момент на стоимость больше влияет курс рубля к евро, чем эскалация конфликта на Ближнем Востоке.



Что касается отдыха в странах ближнего зарубежья, то туристам стоит задуматься — цены с прошлого года цены значительно снизились. Например, отправиться на курорты Закавказья в феврале этого года можно было почти на 13 процентов дешевле. В прошлом году поездка обошлась бы 45 433 рубля, а в этом — всего в 39 565 рублей. За год стоимость традиционно повышалась только в летние месяцы.



Интересно, что слетать на черноморском побережье стоит примерно столько же. С прошлого февраля цены также снизились на девять процентов — с 43 тысяч рублей до 39 тысяч. Но и в летние месяцы поездка туда была сравнима с полетами в Азербайджан, Армению и Грузию. В июне, июле и августе Закавказье обошлось татарстанцам в 54 тысячи рублей, а российское побережье — в 52 тысячи рублей. Самым дорогим месяцев для поездок на Черноморье оказался июнь, когда стоимость достигла 59 тысяч рублей.



Для желающих сэкономить и насыщенно провести отпуск есть не самые популярные, но интересные варианты, а именно Беларусь и экскурсионные туры по России. За год цены на поездку в дружественное соседнее государство снизились почти на 15 процентов — с 32 тысяч рублей до 27 тысяч. В среднем посетить это направление можно за 31,7 тысячи рублей. Экскурсионные туры по России наоборот прибавили в стоимости, подорожав на 10 процентов. В прошлом феврале такое времяпрепровождение стоило 7439 рублей, а в этом году — уже около восьми тысяч. В летние месяцы прошлого года цена оставалась примерно на таком же уровне, не демонстрируя сильных изменений на протяжении всего 2025 года.



Не стоит забывать и про один из самых колоритных вариантов отечественного отдыха — речные круизы по России. Из всех рассмотренных категорий этот сегмент показал наибольший прирост в цене в 22,5 процента. В феврале прошлого года отправиться в путешествия по Золотому кольцу можно было всего за 21,6 тысячи рублей, а в этом году — уже за 26 тысяч. Ожидаемо, самыми дорогими месяцами за весь прошлый год стали июнь, июль и август с ценами от 29 до 33 тысяч рублей.

Но татарстанцам всегда доступен и еще один вариант — здравницы родной республики, которым все равно на сезоны года и закрытое небо. Однако даже здесь жителям придется столкнуться с повышением цен на 18 процентов. Если в прошлом году отдохнуть и оздоровиться в санатории можно было за 4755 рублей в день, то в этом феврале придется отдать в среднем 5622 рубля. Интересно, что цена в этом сегменте постепенно росла в течение года, достигнув максимума в 5666 рублей в этом январе.



