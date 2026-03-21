Шило на мыло: почему татарстанцам лучше отдыхать за границей, а не в России
Наша редакция решила разобраться, как сильно изменились цены на путешествия по стране и за рубеж для жителей республики на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире.
Несмотря на казалось бы постоянно растущие цены, средняя стоимость поездки из Татарстана за границу за год увеличилась всего на 4,75 процента. Речь идет об отдыхе на курортах — в расчет брались популярные среди туристов республики страны Средней и Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Египет и Турция. Если в феврале прошлого года средняя цена такого путешествия составляла 69 313 рублей, то в этом году стоимость достигла 72 605 рублей. Такие данные предоставил Татарстанстат в ответ на соответствующий запрос «Вечерней Казани».
Стоимость полета в ОАЭ в феврале, когда это еще было возможно для татарстанцев, с прошлого года практически не изменилась. Цена увеличилась всего на 248 рублей (+0,3 процента) и составила 78 435 рублей. Февраль как раз и стал самым дорогим временем для полета в этот регион в прошлом году — поездка тогда стоила 78 187 рублей. Самыми выгодными месяцами для полета в Эмираты из Татарстана оказались апрель, май, июнь и июль. В мае была зафиксирована самая низкая цена — всего 48 972 рублей. В среднем в эти месяцы съездить в Дубай, Абу-Даби и другие города можно было за 52 192 рубля.
Однако жителям республики пока не стоит задумываться о поездке в ОАЭ этим летом. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в полетном плане «Аэрофлота» нет упоминаний Эмиратов, хотя Абу-Даби и Дубай были обязательной его частью. Помимо этого, не запланированы рейсы и на Кубу — россияне лишились сразу двух популярных направлений.
Автор фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Больше всех повезло тем татарстанцам, которые решили поехать в Египет в декабре — средняя цена тогда оказалась на уровне 45 тысяч рублей. Самым дорогим направлением за весь год ожидаемо была Юго-Восточная Азия — средняя цена за год на поездку в страны этого региона составила около 86 тысяч рублей, а в феврале этого года стоимость путешествия побила рекорды по цене всех месяцев во всех направлениях — туристам пришлось отдать в среднем 109 665 рублей.
Самым бюджетным вариантом за год можно назвать полет в Среднюю Азию, медианная цена которого составила всего 56 тысяч рублей. Именно в этом направлении стоимость поездки не сильно варьировалась на протяжении всего года, оставаясь в диапазоне от 54 до 64 тысяч рублей. Вероятно, из-за популярности Турции у татарстанских туристов цены на путешествие эту страну наоборот показывали сильное повышение в летние месяцы. Например, в январе этого года туда можно было слетать за 49 тысяч рублей, в январе 2025 года— за 51,6 тысячи, а летом стоимость начиналась от 80 тысяч рублей.
По данным Ассоциации туроператоров России, в этом году на отдых в Турции прогнозируется рост цен, однако ситуацию пока описывают как «спокойную». Стоимость пакетных туров увеличилась всего на 7-12 процентов в разных городах. В АТОРе считают, что на данный момент на стоимость больше влияет курс рубля к евро, чем эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Что касается отдыха в странах ближнего зарубежья, то туристам стоит задуматься — цены с прошлого года цены значительно снизились. Например, отправиться на курорты Закавказья в феврале этого года можно было почти на 13 процентов дешевле. В прошлом году поездка обошлась бы 45 433 рубля, а в этом — всего в 39 565 рублей. За год стоимость традиционно повышалась только в летние месяцы.
Интересно, что слетать на черноморском побережье стоит примерно столько же. С прошлого февраля цены также снизились на девять процентов — с 43 тысяч рублей до 39 тысяч. Но и в летние месяцы поездка туда была сравнима с полетами в Азербайджан, Армению и Грузию. В июне, июле и августе Закавказье обошлось татарстанцам в 54 тысячи рублей, а российское побережье — в 52 тысячи рублей. Самым дорогим месяцев для поездок на Черноморье оказался июнь, когда стоимость достигла 59 тысяч рублей.
Для желающих сэкономить и насыщенно провести отпуск есть не самые популярные, но интересные варианты, а именно Беларусь и экскурсионные туры по России. За год цены на поездку в дружественное соседнее государство снизились почти на 15 процентов — с 32 тысяч рублей до 27 тысяч. В среднем посетить это направление можно за 31,7 тысячи рублей. Экскурсионные туры по России наоборот прибавили в стоимости, подорожав на 10 процентов. В прошлом феврале такое времяпрепровождение стоило 7439 рублей, а в этом году — уже около восьми тысяч. В летние месяцы прошлого года цена оставалась примерно на таком же уровне, не демонстрируя сильных изменений на протяжении всего 2025 года.
Не стоит забывать и про один из самых колоритных вариантов отечественного отдыха — речные круизы по России. Из всех рассмотренных категорий этот сегмент показал наибольший прирост в цене в 22,5 процента. В феврале прошлого года отправиться в путешествия по Золотому кольцу можно было всего за 21,6 тысячи рублей, а в этом году — уже за 26 тысяч. Ожидаемо, самыми дорогими месяцами за весь прошлый год стали июнь, июль и август с ценами от 29 до 33 тысяч рублей.
Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Но татарстанцам всегда доступен и еще один вариант — здравницы родной республики, которым все равно на сезоны года и закрытое небо. Однако даже здесь жителям придется столкнуться с повышением цен на 18 процентов. Если в прошлом году отдохнуть и оздоровиться в санатории можно было за 4755 рублей в день, то в этом феврале придется отдать в среднем 5622 рубля. Интересно, что цена в этом сегменте постепенно росла в течение года, достигнув максимума в 5666 рублей в этом январе.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы рассказывали, как выживают туристы, застрявшие в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на все возникшие сложности с вывозными рейсами, эксперты считают, что спрос со стороны россиян восстановится, как только «все закончится».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Расширение столицы Татарстана - процесс привычный, но в какую сторону продолжит увеличиваться территория? И придется ли покупателям квартир платить больше за смену вывески?
В городе уже не в первый раз жители домов делят парковку. В большинстве случаев с юридической точки зрения закрытие места для парковки автомобилей законно, однако собственников, оставшихся «за шлагбаумом», это не утешает.
Главный политический долгожитель Татарстана оставил кресло председателя, но из парламента не ушел. Какими запомнились его 28 лет у руля республиканского Госсовета?
Обвал произошел из-за протекающей воды, хотя рядом проходят провода с электричеством.
Раскрываем подробности громкого дела прошлых лет, когда общественник вымогал деньги у нелегальных игорных клубов, обещая устроить рейды с привлечением СМИ и полиции. Он годами собирал дань с представителей теневого бизнеса.