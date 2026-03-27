Жительница Казани чуть не лишилась губы после филлеров и пластики
После операции в Петербурге у девушки разошлись швы и пошел гной. В Казани она лечилась неделю, а потом еще месяц ждала заживления.
Карина (имя изменено) из Казани очень хотела красивые губы. Сначала колола филлеры, но однажды материал внутри сместился и испортил форму. Тогда решила сделать операцию — хейлопластику, передает «База».
Поехала к хирургу в Санкт-Петербург. Сделала — и сразу стало плохо. Лимфоузел под челюстью раздулся, головой не повернуть. На следующий день губа опухла. Врач успокоил: «Нормальная реакция». Карина поверила и улетела домой.
В Казани стало хуже. Швы разошлись, из губы пошел гной. Девушку положили в больницу на неделю. А после выписки она еще месяц ходила с открытой раной на лице.
Потом нашла другого хирурга — тот губу восстановил, остался только маленький шрам.
Судиться с первым врачом Карина не стала. Думает, что это у нее организм такой — анализ инфекцию не показал.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
