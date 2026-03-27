Происшествия
27 марта 02:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

У двух жителей Бугульмы знакомые украли золото, пока хозяева спали

В первом случае пропало кольцо, во втором – несколько украшений сразу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Две разные криминальные истории произошли в Бугульме. Истории разные, а финал один – у татарстанцев, пока они спали после посиделок со спиртным, знакомые утащили золото.   

Первый случай произошёл в конце февраля в посёлке Подгорный. 41-летний житель Бугульмы пришел в гости к знакомым. После посиделок он заснул, а проснувшись, не обнаружил на пальце обручальное золотое кольцо стоимостью 30 000 рублей. 

Полицейские установили вора. Это ранее судимая 40-летняя местная жительница, которая «позаимствовала» кольцо у пьяного спящего мужчины. Украшение она сдала в ломбард, а вырученные за него деньги потратила. Возбуждено уголовное дело, с женщины взята подписка о невыезде. 

Во втором случае украшения «ушли» прямо из квартиры горожанки по улице Николая Гоголя. Общая их сумма составила 200 000 рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, до кражи хозяйка познакомилась с мужчиной и его сожительницей. Распивая спиртные напитки с ними, она показала гостям шкатулку с драгоценностями. А когда те снова пришли в гости через несколько дней, 30-летний мужчина дождался, пока хозяйка уснет, и вытащил из шкатулки золото, часть которого сдал в ломбард за 120 тысяч рублей, а часть потерял. 

Он тоже имел ранее нелады с законом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее суд оштрафовал 22-летнего казанца, укравшего в магазине парфюмерную воду. Кража потянула на 29 тысяч рублей.

