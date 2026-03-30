Общество
30 марта 13:32
Автор материала:Дилия Мингазова

Метшин попросил усилить слежку за казанцами, заваливающими мусором дворы

Проблему с несанкционированными свалками можно побороть только общими усилиями, уверен мэр.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В столице республики сохраняется проблема несанкционированных навалов мусора, рассказал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

Каждый год в преддверии летнего сезона в Казани возникают несанкционированные навалы мусора. Администрация районов и подрядные организации вынуждены эти горы мусора убирать, отметил мэр.

- Ещё раз повторюсь: не пришельцы оставляют нам этот мусор - это наши нерадивые, не любящие город жители. Это не бизнес, не какая-то предпринимательская деятельность, это настоящее зло, с которым нужно бороться, - призвал Метшин.

Он попросил активнее задействовать камеры для выявления нарушителей. Самих жителей градоначальник призвал записывать номера машин, из которых бросают мусор в неположенных местах, и сообщать об этом в общественную приёмную города и «Народный контроль».

- Мы сможем побороть это зло только общими усилиями, — заключил мэр.

Напомним, что тема вывоза мусора в Казани - проблема довольно громкая и далеко не новая. Ранее у нас вышел материал о том, что в столице Татарстана и районах республики дворы превращаются в стихийные свалки, а графики вывоза ТКО стали лишь формальностью.

