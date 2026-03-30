Метшин попросил усилить слежку за казанцами, заваливающими мусором дворы
Проблему с несанкционированными свалками можно побороть только общими усилиями, уверен мэр.
В столице республики сохраняется проблема несанкционированных навалов мусора, рассказал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.
Каждый год в преддверии летнего сезона в Казани возникают несанкционированные навалы мусора. Администрация районов и подрядные организации вынуждены эти горы мусора убирать, отметил мэр.
- Ещё раз повторюсь: не пришельцы оставляют нам этот мусор - это наши нерадивые, не любящие город жители. Это не бизнес, не какая-то предпринимательская деятельность, это настоящее зло, с которым нужно бороться, - призвал Метшин.
Он попросил активнее задействовать камеры для выявления нарушителей. Самих жителей градоначальник призвал записывать номера машин, из которых бросают мусор в неположенных местах, и сообщать об этом в общественную приёмную города и «Народный контроль».
- Мы сможем побороть это зло только общими усилиями, — заключил мэр.
Напомним, что тема вывоза мусора в Казани - проблема довольно громкая и далеко не новая. Ранее у нас вышел материал о том, что в столице Татарстана и районах республики дворы превращаются в стихийные свалки, а графики вывоза ТКО стали лишь формальностью.
После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.
Бывший глава Арского и Атнинского военкоматов Татарстана Алмаз Бурганов обвинил ключевого свидетеля обвинения по своему делу во лжи – по мнению подсудимого, его оговорили в угоду следствию.
Во всероссийский День работника культуры «Вечерняя Казань» публикует большую беседу с экспертом федерального уровня, министром культуры Республики Татарстан Ирадой Хафизяновной Аюповой.
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой и апелляционной инстанций, обязавших жительницу Казани удалить несколько сотен оскорбительных и эмоциональных комментариев, посвященных КОСу.
Прокуратура республики засветила в суде новый эпизод незаконного заработка семьи бывшего главы Актанышского района и некогда министра образования региона Энгеля Фаттахова. Представители ответчика называют обвинения надуманными.