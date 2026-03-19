Жители столицы Татарстана и районов республики фиксируют новую реальность: дворы превращаются в стихийные свалки, а графики вывоза ТКО стали лишь формальностью. Как с этим бороться?

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мусорный коллапс?

По итогам первых трех месяцев 2026 года система «Народный контроль» утопает в жалобах на невывоз мусора. Так, с 30 января по 5 февраля было зафиксировано 277 жалоб, а в период с 13 по 19 февраля их число выросло до 668 (рост почти в 3 раза за две недели). При этом наибольшее количество жалоб приходится на Казань.

По состоянию на 11 марта 2026 года в Казани выявлено более 300 переполненных контейнерных площадок. Жители некоторых дворов сообщают, что «мусор не вывозится неделями».

Регоператор УК «ПЖКХ» объясняет сбои в графиках аномальными снегопадами и снежными заносами, которые блокируют проезд мусоровозов к площадкам. Спецтехника часто не может подъехать к контейнерам из-за брошенных в узких проездах легковых автомобилей. Отмечается и «замкнутый круг», когда старый мусор мешает вывозу нового, а существующие полигоны близки к переполнению.

«Сбой в вывозе отходов был связан с отсутствием беспрепятственного доступа к площадкам, увеличением количества времени на отработку одного адреса и застреванием мусоровывозящей техники в снегу. В связи с тем, что линейный вывоз был сбит, начали образовываться навалы. На сегодняшний день ситуация с линейным вывозом нормализовалась, зачищено более 700 площадок, все экипажи и ТС по плану на линии», - отметил регоператор.

В УК «ПЖКХ» отметили, что количество рейсов и машин для вывоза мусора увеличилось. Регоператор нанимает дополнительную спецтехнику для зачистки. Среди техники — семь самосвалов и погрузчиков. Пять «летучих бригад» уборщиков работают каждый день.

«Мы работаем над проблемными площадками вместе с администрациями районов и управляющими компаниями. Также проводим мониторинг самостоятельно через соцсети и обходы. Все выявленные места включаются в план по уборке. Основная сложность — в Казани. Этот город — крупнейший производитель отходов в республике, здесь самая большая численность населения и загруженность парковками. Мы не устанавливаем жёстких сроков, потому что уже был случай, когда мы запланировали уборку на неделю, но потом снова выпал снег», - уточнили в компании.

Реакция на проблему

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, Госжилинспекции и главам районов взять ситуацию под личный контроль и нормализовать графики вывоза отходов. Прокуратура также инициировала проверки по фактам несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

Житель Авиастроительного района Казани Ильдар рассказал журналисту «Вечерней Казани» об их проблемах с вывозом мусора. Контейнер для отходов стоит у детского сада по адресу Белинского, 29, но мусор не вывозится уже долго, что нарушает санитарные нормы, говорит читатель. Та же проблема и во дворе дома № 25 по улице Челюскина.

- По правилам такие контейнеры должны находиться на определённом расстоянии от жилых домов. Однако этот контейнер стоит между четырьмя домами, что не соответствует требованиям. Жители района ежедневно наблюдают, что мусор не убирается. Раньше управляющая компания быстро реагировала на жалобы, но теперь не отвечает на звонки. Эта проблема существует уже несколько лет, и даже звонки не всегда помогают её решить. Я живу здесь уже три года, и всё это время царит беспорядок, - отметил собеседник.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раздражает читателя и то, что на обращения жителей дома от коммунальщиков никакой реакции не поступает. По данным открытых источников, дом по адресу ул. Белинского, 29 в Казани, а также соседние здания 29а и 29б обслуживает ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Авиастроительного района». Подрядчиком по этому адресу выступает ООО РСК «Уютный Соцгород». «Когда мы впервые обратились к ним с проблемой, они приехали, погрузили два ковша мусора экскаватором, сделали фотки, видимо для отчета, и уехали. Больше мы их не видели», - отметил Ильдар.

- Соседи тоже обращались в разные инстанции. Я предложил: «Давайте коллективно решим, чтобы эту мусорку убрали». Она действительно стоит за окнами, в пяти метрах от дома № 29. Но пока не получается решить вопрос, - сказал Ильдар.

Главный «раздражитель» жителей в этом районе — уже закрытый полигон «Химическая» (управление компании «ПЖКХ»). Жители уже много лет жалуются на неприятный запах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Юрист Юрий Мартынов напоминает, что невывезенный мусор — это не просто дискомфорт, а нарушение правил оказания услуг, за которые жители Татарстана платят каждый месяц. Он советует снимать переполненные баки на камеру, указывая дату и адрес, и прикладывать эти материалы к претензиям.

- Массовые жалобы в «Народный контроль» и «Открытую Казань» могут стать основой для дальнейших разбирательств. Жители имеют право на перерасчет платы за ТКО, если услуга предоставлялась с перебоями, более 72 часов в месяц или 24 часов подряд. На это можно и нужно жаловаться, - сказал Мартынов.

Эксперт советует замечать и фиксировать нарушения, чтобы улучшить ситуацию в городе.