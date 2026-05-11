Когда в России перестанут отключать горячую воду летом, рассказал депутат
По всей стране жители стабильно сталкиваются с такими трудностями в течение двух недель ежегодно, однако это соответствует действующему стандарту.
Летнее прекращение горячего водоснабжения закончится в России через пять-семь лет, но затронет это только отдельные территории городов-миллионников и некоторые новостройки. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70—80 процентов изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции», — цитирует его ТАСС.
Кошелев подчеркнул, что нынешний стандарт отключения горячей воды — две недели, однако некоторые регионы уже сокращают этот срок до 10 дней. К 2030—2035 году время планируется сократить в два раза. Для этого необходимо ежегодно обновлять 2,5 процента сетей, а не один процент, как это происходит сейчас. На модернизацию потребуется 750 миллиардов рублей.
Жители новых микрорайонов с автономными котельными и двухтрубными сетями уже не сталкиваются с отключением воды. Там все работы проводят по ночам с помощью особых каналов.
Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Казани. Работы начнутся уже в мае.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Бывший директор детейлинг-центра «Автолига» Елена Мотошина оказалась за решеткой после подкупа двух сотрудников порохового завода. Из четырех лет общего режима, назначенных районным судом, апелляция «скостила» только полгода.
Задержанного за преследование бывшей девушки обвинили сразу по двум статьям — «Изнасилование» и «Дача взятки». Как выяснилось, будучи под домашним арестом, он уговорил инспектора по надзору периодически отпускать его.
В Казани стартовало рассмотрение дела спонсора коррупционера, курирующего в республике ЖКХ и транспорт.
Суд в заочном режиме начал рассматривать дело криминального авторитета Анатолия Агрбы.
В суде допросили свидетелей обвинения по делу о хищении взяток бывшим сотрудником экономической полиции региона Маратом Хайруллиным — следствие считает, что он присвоил более 32 миллионов рублей, однако свидетели этого не подтвердили.