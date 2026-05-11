По всей стране жители стабильно сталкиваются с такими трудностями в течение двух недель ежегодно, однако это соответствует действующему стандарту.

Летнее прекращение горячего водоснабжения закончится в России через пять-семь лет, но затронет это только отдельные территории городов-миллионников и некоторые новостройки. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70—80 процентов изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции», — цитирует его ТАСС.

Кошелев подчеркнул, что нынешний стандарт отключения горячей воды — две недели, однако некоторые регионы уже сокращают этот срок до 10 дней. К 2030—2035 году время планируется сократить в два раза. Для этого необходимо ежегодно обновлять 2,5 процента сетей, а не один процент, как это происходит сейчас. На модернизацию потребуется 750 миллиардов рублей.

Жители новых микрорайонов с автономными котельными и двухтрубными сетями уже не сталкиваются с отключением воды. Там все работы проводят по ночам с помощью особых каналов.

Ранее был опубликован график отключения горячей воды в Казани. Работы начнутся уже в мае.

