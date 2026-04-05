Разбираем методы работы крупных мошеннических проектов по «автоматизированной генерации прибыли».

Агрессивный маркетинг и демонстрация красивой жизни в соцсетях, рассказы знакомых, «поднявшихся» на инвестициях, и, конечно, честное слово высокодуховного лидера проекта — примерно такие ингредиенты успешной финансовой пирамиды раскрывают вкладчики на допросах в правоохранительных органах, правда, уже после того, как потеряли на «лохотронах» сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Как ни странно, но этот «успешный рецепт» ежегодно расширяется, а отделы полиции по всему Татарстану не перестают принимать заявления от новых и новых «инвесторов», часто лишившихся даже не своих, а кредитных денег. На примере реальных историй обманутых вкладчиков мы решили разобрать — что именно в методах работы мошенников убеждает простых и не очень жителей России вкладываться в пирамиды.

Агрессивный маркетинг

Принцип работы финансовой пирамиды состоит в том, чтобы привлекать новых вкладчиков в проект быстрее, чем старые вкладчики получили бы свои дивиденды — поток новопривлеченных в организацию средств должен быть выше, чем расходы. Как только рост замедлится, пирамида рухнет — или, иначе говоря, произойдет выемка всех собранных активов.

Но как не дать этому случиться максимально долго? Силовики находят ответ: агрессивные продажи через сетевой маркетинг — эти умения, по версии следствия и прокуратуры, стали основой как минимум двух мошеннических проектов, зародившихся в Татарстане: Finiko и FrendeX.

И там, и там действовали практически идентичные программы «депозита» или приобретения авто и недвижимости за 30 процентов от стоимости. Разница состояла лишь в том, что порог вхождения в Finiko под конец его «жизни» составлял 20 тысяч долларов, а вот во FrendeX можно было вложить куда более скромную сумму.

И там, и там доходность организаций якобы обеспечивалась деятельностью трейдеров и инвестициями в реальный сектор экономики. Однако на деле, уверены силовики, ничего этого не было — было лишь привлечение все новых и новых вкладчиков.

Интересно, что «схлопнулись» оба проекта с разницей в месяц — летом 2021 года. Ущерб в дошедшем до суда деле Finiko составил 209 миллионов рублей, а по FrendeX — более 134 миллионов. При этом объем привлеченных активов может превышать миллиарды рублей по каждому случаю отдельно.

Как работали «агрессивные продажи»? Все держалось на демонстрации красивой жизни в соцсетях — зазывалы и Finiko, и FrendeX регулярно снимали ролики с довольными вкладчиками, получающими квартиру или машину. Причем заработать на начальных этапах жизни проектов было действительно возможно, правда, работало это лишь на руку верхушке преступной схемы. Вкладчики, запомнившие вкус маленького успеха, начинали вкладывать все больше денег: брать кредиты, продавать недвижимость — лишь бы заработать в пирамиде больше. Но не смогли. По крайней мере, большинство.

— В июне 2021 года от знакомых мне стало известно об инвестиционной компании FrendeX, а именно на странице в аккаунте FrendeX Group я увидела записи конференций Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина, в ходе которых они активно агитировали граждан вкладывать средства под доверительное управление в их компанию, аргументируя это тем, что депозитами будут проводиться торговля на фондовых рынках и различных биржах с гарантированной прибылью от 0,7 до 2 процентов в день от внесенных на депозит, — говорила на допросе обманутая вкладчица FrendeX Любовь Рекрентева.

Женщина вложила в проект миллион рублей, который по ее просьбе муж взял в кредит. Из показаний потерпевшей также следует, что рубли она переводила в биткоины — и уже на платформу переводила криптовалюту. Первое время женщине действительно начислялись бонусы, однако «в один из дней» августа 2021-го она вдруг не смогла зайти на платформу, как не смогла и вывести обещанно возвратный депозит.

Отметим, что десятки вкладчиков FrendeX, как следует из их показаний на следствии, решили вложиться в проект из-за веры в возвратный депозит. При этом о рисках им никто якобы не говорил.

Как отрабатывался негатив?



В суде на стадии допроса потерпевших по делу Finiko стало известно, как «первые лица» проекта отбиваются от обвинений в мошенничестве — первое, на что упирают подсудимые, включая одного из основателей платформы Кирилла Доронина, так это на предупреждение о рисках. Каждый из будущих «инвесторов» прежде чем получить доступ к платформе принимал пользовательское соглашение, в котором как раз говорится о рисках. Мошенничество, говорят подсудимые, это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Но обмана, по их мнению, не было.



Второй момент: платформа работала, приносила прибыль. Многие пользователи действительно зарабатывали и даже выводили деньги. Разве это обман? — спрашивал в суде у потерпевших Доронин. При этом невозможность вывести средства с платформы основатель проекта называет всего лишь «техническим сбоем», официально компания Finiko не объявляла о прекращении своей деятельности. Доронин также утверждает, что и сам стал жертвой обстоятельств — его якобы «кинули» партнеры, с которыми он начинал строить Finiko.



Интересно, что до «технического сбоя» риторика «зазывал» Finiko была куда менее пессимистичной: вопросы о рисках представители компании должны были отрабатывать напоминанием о возвратном депозите или пространной речью о количестве инструментов трейдеров. Условно: если с биржей все пошло вопреки ожиданиям, то доход от инвестиций в недвижимость все еще остается оправданным, а значит вкладываться в Finiko безопасно.

«Если клиент говорил, что «нет гарантий», они должны были говорить о минимизации рисков, о наличии 10% резервного фонда, который гарантирует возврат средств в случае форс-мажора», — вспоминала Нуриева о «методике», спущенной лично Дорониным на допросе.

Отметим, что важной частью медиаобраза Доронина стала его «духовность», отмеченная даже пострадавшими: «Я слушала ваши конференции, мне зашла ваша духовность, ваши правильные ценности. Вот в этом плане я честно не хочу вот огульно говорить. У меня не было сомнения, что меня кто-то когда-то обманет», – говорила учительница физики из Краснодарского края Светлана Межакова.

О духовности также говорили и вкладчики ветки Нуриевой — женщину знали как порядочную владелицу собственно агентства недвижимости, у нее уже имелась база веривших ей клиентов.

А что сегодня?

Работа по новым финансовым пирамидам силовиками проводится и сегодня — только в 2026 году в региональном МВД по факту деятельности компании RC Group возбудили два дела по статьям о мошенничестве. Представители организации предлагали новым участникам купить «цифровой продукт», на котором те якобы могут заработать, однако заработок по факту держался на привлечении новых клиентов, покупающих право на продажу чудо-франшизы. Помимо этого, в 2025 году Банк России выявил в регионе сразу две организации с признаками финансовой пирамиды – это ООО «Никсон Групп» и ООО «Люмикс».