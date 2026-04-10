Власти Татарстана объяснили ситуацию с ночным оповещением о ракетной опасности
Минниханов призывает отнестись к ситуации с пониманием.
В Казани в ночь с 9 на 10 апреля сработало оповещение жителей о ракетной опасности. По этому поводу к властям обратилось множество жителей, сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.
Теперь как только будет возникать угроза, одновременно будут срабатывать и сирены, и громкоговорители, и домофоны, телевидение и СМС-рассылка. Рустам Минниханов призывает жителей отнестись с пониманием к данной мере.
«Да, она вызывает временные неудобства и, возможно, даже тревогу. Однако именно такой комплексный подход позволяет быстро сообщить жителям о возможной опасности и своевременно принять меры», - говорится в сообщении.
Жителей просят сохранять спокойствие и действовать по инструкции, прописанной и озвученной в оповещениях. Вместе с тем руководство республики совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для защиты. Но оповещение является важной частью в защите жизни и здоровья татарстанцев.
Ранее сообщалось, что пять домов пострадали в ходе массовой атаки дронов на Волгоградскую область. Возгораний и пострадавших нет.
