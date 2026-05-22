Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани приговорили 38-летнего учителя физкультуры одного из лицеев из-за того, что 8-летняя девочка чуть не погибла под водой в бассейне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

25 ноября 2025 года учитель проводил занятие по плаванию. Одна из учениц во время выполнения упражнений потеряла сознание, погрузилась под воду и находилась там не менее 2 минут. Из-за ненадлежащего исполнения учителем своих профессиональных обязанностей девочка захлебнулась. После того как мужчина обнаружил ее, он вытащил ребенка из воды и начал реанимационные мероприятия. Девочка выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Учителя признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», вину учитель признал полностью. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к 1 году ограничения свободы.

