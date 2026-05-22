Происшествия
22 мая 16:40
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Учителя физкультуры осудили в Казани из-за чуть не погибшей в бассейне девочки

Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред здоровью.

Учителя физкультуры осудили в Казани из-за чуть не погибшей в бассейне девочки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани приговорили 38-летнего учителя физкультуры одного из лицеев из-за того, что 8-летняя девочка чуть не погибла под водой в бассейне. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

25 ноября 2025 года учитель проводил занятие по плаванию. Одна из учениц во время выполнения упражнений потеряла сознание, погрузилась под воду и находилась там не менее 2 минут. Из-за ненадлежащего исполнения учителем своих профессиональных обязанностей девочка захлебнулась. После того как мужчина обнаружил ее, он вытащил ребенка из воды и начал реанимационные мероприятия. Девочка выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Учителя признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», вину учитель признал полностью. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к 1 году ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Казани узнала об издевательстве над сыном в школе с помощью диктофона. Ребенок страдал от расстройства аутистического спектра и не мог объяснить, что с ним происходит.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.