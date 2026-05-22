«Черные» застройщики купили себе участки на похищенные у казанцев 112 млн рублей
С помощью рекламы и фейковых фотографий обвиняемые два года обманывали горожан.
В столице республики под суд пойдут трое «предпринимателей», которые решили воспользоваться государственной программой субсидирования ипотечных кредитов. Они создали мошенническое ООО «АльфаСтройКапитал», с помощью которого с июля 2022 года по февраль 2024 года обманули 39 человек. В итоге ущерб составил 112 миллионов рублей, сообщает прокуратура Татарстана.
В интернете обвиняемые публиковали сведения о 10-летнем опыте работы, наличии спецтехники и выкладывали фотографии коттеджей. На похищенные деньги «застройщики» купили себе участки и люксовые автомобили. Их будут судить за мошенничество и отмывание средств, в зависимости от роли и степени участия. В ходе следствия у троицы арестовали имущество на 100 миллионов, и сами они добровольно возместили ущерб на 4,3 миллиона.
Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали о подобном случае: в столице республики житель Башкирии заключил с татарстанцами договоры на строительство малоэтажных жилых домов и собрал 97 миллионов рублей с 22 человек. Однако ни недвижимости, ни денег его клиенты больше не увидели.
