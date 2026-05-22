Подозреваемые вовлекали в свою махинацию людей с ОВЗ, предоставляя фонду фиктивные документы о покупке протезов и других средств реабилитации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Частные предприниматели и представители коммерческих организаций похитили из Соцфонда, предположительно, один миллиард рублей, и эта схема стала возможно из-за особенностей выплаты компенсаций. По правилам, люди с ОВЗ сами могут приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР), предоставить документы и получить деньги назад. Иными словами, подозреваемые использовали реальное право инвалида на приобретение медицинских изделий, но предоставляли не чеки, а «подделку, визуально соответствующая требованиям». Так ситуацию объяснил Асад Юсуфов, вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации «РеаОртос».

«Ключевая точка риска – это проверка реальности самой покупки. Такая схема работает не через электронные лог-системы, а через внешние правдоподобные документы», — пояснил он.

Мария Лагутинская, также вице-президент Союза, рассказала, что в реестр протезных мастерских и салонов, которые могут выдавать ТСР по электронным сертификатам, попасть очень легко. А рынок протезирования на сегодняшний день — это «очень лаковый, перспективный бизнес», поэтому происходит всплеск подобного мошенничества. И особенности работы СФР позволяют таким юрлицам использовать лазейки.

«В обществе, к сожалению, достаточно низкосоциальных людей с инвалидностью, чья психика не справилась с проблемой. Находится посредник, как в кейсе, предлагает сделать сертификат на ТСР. Проводит «реализацию» ТСР без факта реализации, за процент инвалиду. <…> То есть, выдавая направления на получение ТСР стоимостью сотни тысяч, иногда миллионы рублей (протез бедра с микропроцессором — от четырех миллионов рублей) никто не проверят, а была ли выдача в принципе», — рассказала Лагутинская.

Юсуфов предупредил, что подобные челябинским хищения могут повторить в любом момент и где угодно. Предотвратить такие случаи поможет создание саморегулируемой организации, которая будет лицензировать, контролировать и регулировать отрасль.

Напомним, что в Челябинской области были задержаны 55 человек по подозрению в причинении СФР ущерба на один миллиард рублей. Пока что установленная сумма ущерба составляет свыше 60 миллионов рублей.

