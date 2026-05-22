Обвиняемая обманывала жителей Тукаевского района.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За мошенничество при продаже квартиры в долевой собственности осудят 30-летнюю риелтора в Татарстане. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В 2023 году к женщине обратилась знакомая по вопросу продажи квартиры в Тукаевском районе, находившейся в долевой собственности ее несовершеннолетних детей. Обманув пострадавшую, риелтор продала квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей другому человеку, который не знал об участии в схеме, в счет имевшегося перед ним долга.

Также в 2022 году при таких же обстоятельствах риелтор похитила у пожилой жительницы Тукаевского района 700 тысяч рублей при продаже ее земельного участка.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, дело направлено в суд. Следствием для защиты прав жертв были арестованы незаконно проданные объекты недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Казани 63 пострадавших от аферы с квартирами ГЖФ остались без жилья и денег. Суд вынес решение в отношении группы предпринимателей, похитивших миллионы у десятков покупателей квартир. Реального срока наказания не смогла избежать даже фигурантка с детьми.

