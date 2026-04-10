Происшествия
10 апреля 08:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Главу казанского учебного центра допобразования «Специалист» задержала ФСБ

Директор и его заместитель якобы за взятки давали документы о наличии квалификации студентам, не имеющим необходимой подготовки.

Автор фото: РИА Новости

ФСБ задержала главу казанского учебного центра допобразования «Специалист», его подозревают в фальсификации документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах полагают, что директор центра и его заместитель выдавали документы о наличии квалификации студентам, не имеющим необходимой подготовки, получая за это взятку. Затем бывшие студенты начинали работать на промышленных предприятиях, при этом необходимой квалификации у них не было.

Идет расследование уголовного дела, подозреваемым грозит до 9 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Высокогорском районе Татарстана сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели рейды в поисках нелегальных мигрантов, были проверены два производственных предприятия и одно животноводческое хозяйство. Всего на проверяемых предприятиях работают более 100 иностранцев. Среди них обнаружили пять граждан одной из стран Центральной Азии, нарушивших режим пребывания (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП) и правила осуществления трудовой деятельности (часть 1 статьи 18.10 КоАП).

