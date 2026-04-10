10 апреля 07:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Часть пропавших на Камчатке туристов нашли мертвыми

Спасательная операция завершилась.

Автор фото: МЧС России

На Камчатке нашли пропавших туристов, пятеро из семи из них живы. У пострадавших зафиксировали признаки сильного обморожения, сообщило краевое правительство.

28 марта группа из девяти человек вышла по запланированному маршрут. В пути между туристами произошла серьезная ссора, после чего они разделились — семь из них направились по несокращенному маршруту. С собой у них не было ни палаток, ни спутникового телефона. В какой-то момент началась метель, туристы пропали. Поисковая группа нашла пропавших: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми. Врачи занимаются пострадавшими.

Спасательная операция у Авачинского перевала завершилась. Правительство Камчатки пообещало родственникам всестороннюю помощь.

