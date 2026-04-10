Часть пропавших на Камчатке туристов нашли мертвыми
Спасательная операция завершилась.
На Камчатке нашли пропавших туристов, пятеро из семи из них живы. У пострадавших зафиксировали признаки сильного обморожения, сообщило краевое правительство.
28 марта группа из девяти человек вышла по запланированному маршрут. В пути между туристами произошла серьезная ссора, после чего они разделились — семь из них направились по несокращенному маршруту. С собой у них не было ни палаток, ни спутникового телефона. В какой-то момент началась метель, туристы пропали. Поисковая группа нашла пропавших: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми. Врачи занимаются пострадавшими.
Спасательная операция у Авачинского перевала завершилась. Правительство Камчатки пообещало родственникам всестороннюю помощь.
Ранее сообщалось, что сын Усольцевой готовится возобновить поиски пропавшей семьи. Даниил Баталов ждет, пока сойдет снег.
