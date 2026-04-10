10 апреля 08:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Появились фото наркотической «плантации» в квартире жителя Казани

Автор фото: МВД по РТ

В квартире в Приволжском районе Казани обустроили место для выращивания наркотических растений, этим занимался ранее судимый 55-летний житель города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина выращивал растения, высушивал и расфасовывал их для последующей продажи. Для этого он оборудовал свою квартиру соответствующими приспособлениями. Было изъято свыше четырех килограммов наркотиков растительного происхождения.

Казанца арестовали, возбуждено дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани полицейские задержали 19-летнюю девушку, у которой в карманах нашли 18 свертков с неизвестным веществом. Из оборота изъято более 35 грамм запрещенных веществ. Вину наркокурьер признала.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин мечтает, чтобы общественный транспорт в Казани стал бесплатным

Такое решение уже приняли, например, в Белграде.

muslumovo.tatarstan.ru
Главу исполкома Муслюмовского сельского поселения уволили из-за утраты доверия

Доход Марата Байрханова и его супруги не был указан в соответствующей справке.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
