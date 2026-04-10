Автор фото: МВД по РТ

В квартире в Приволжском районе Казани обустроили место для выращивания наркотических растений, этим занимался ранее судимый 55-летний житель города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина выращивал растения, высушивал и расфасовывал их для последующей продажи. Для этого он оборудовал свою квартиру соответствующими приспособлениями. Было изъято свыше четырех килограммов наркотиков растительного происхождения.

Казанца арестовали, возбуждено дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани полицейские задержали 19-летнюю девушку, у которой в карманах нашли 18 свертков с неизвестным веществом. Из оборота изъято более 35 грамм запрещенных веществ. Вину наркокурьер признала.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.