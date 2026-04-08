Верховный суд Татарстана не стал сажать Марса Зарипова, пойманного на взятке с поличным.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

— Я одно понял, находясь в лагере, что самое ценное в жизни — это не блага, а это семья, — говорил накануне в Верховном суде Татарстана погоревший на взятке бывший начальник отдела Приволжского Ростехнадзора Марс Зарипов.

Умудренную личным опытом речь 61-летний осужденный произнес в рамках пересмотра приговора по своему делу — кассация вытащила провинившегося из колонии строгого режима, где тот провел восемь месяцев, после чего суд «спустил» материалы обратно в апелляцию, которая и должна была решить: «закрыть» Зарипова, как того требует прокурор, — или отпустить под «условку», как просит адвокат. Фемида выбрала второй вариант. После небольших «каникул строгого режима» бывший начальник отдела регионального Ростехнадзора ушел домой, не обремененный даже штрафом — и это при том, что судили его по статье, которая подразумевает наказание от семи до 12 лет лишения свободы.

Ловили на живца

Свое первое «виновен» Марс Зарипов услышал в конце ноября 2024-го — Высокогорский райсуд Татарстана приговорил мужчину к семи годам «условки» после того, как он сознался в получении взятки размером 160 тысяч рублей. Передача денег происходила 5 декабря 2023 года прямо у дома осужденного — Зарипова взяли с поличным примерно в полдень. Взяткодателем оказалась представительница сразу четырех фирм: ООО «Строй-Инновация», ООО «Мегатрон Электро», ООО «Кэр-Инжиниринг» и ООО «Татнефть-Энергосбыт».

Интересно, что бизнес сам вышел на правоохранителей — настолько подчиненные Зарипова не давали предприятиям спокойно жить, что по-закону вообще-то подпадает под понятие «вымогательств взятки». Вот как выглядела преступная схема: с подачи Зарипова сотрудники Приволжского Ростехнадзора «докапывались» на проверках до вышеуказанных компаний, тем самым препятствуя им в выдаче положенных регистраций и разрешений, а без них работать на энергорынке нельзя. Взятка же должна была помочь смягчить гнев Ростехнадзора на милость — и получить бесплатные документы по электролабораториям.

Так в этом деле появился «живец», однако защита все равно считает, что никаких действий Зарипов в отношении компаний не предпринимал (или не успел) — мужчина просто взял деньги, находясь на больничном, но как должностное лицо совершить ничего не мог, поскольку находился на больничном. Адвокат Зарипова Рустем Ахметзянов просил расценивать действия своего доверителя в соответствии со статьей «покушение на мошенничество в крупном размере». В свою очередь представитель прокуратуры республики Нияз Габидуллин настаивал на реальном сроке для осужденного.

— Зарипов ранее не судим, вину признал практически полностью. Полностью согласился с обстоятельствами дела. Не согласился лишь с квалификацией содеянного, — говорил адвокат в Верховном суде Татарстана.

Он также попросил апелляцию учесть положительные характеристики подсудимого, состояние его здоровья — и его супруги. Кроме того, защитник отметил, что бывший насотдела Ростехнадзора пробыл в колонии строгого режима восемь месяцев и 10 дней, а под домашним арестом — около 10 месяцев.

Отметим, что реальный срок Зарипов получил после того, как прокуратура обжаловала решение Высокогорского суда в Верховном суде Татарстана, однако защита в кассации добилась отмены постановления — и из колонии Зарипова отправили под домашний арест, где мужчина уже дожидался нового раунда апелляции, накануне постановившей назначить Зарипову в виде окончательного наказания четыре года условно.

Почему «условка», а не колония?

Бывшего начальника «Межрегионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Приволжского управления Ростехнадзора — именно так полностью звучит должность Зарипова — признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ: «получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя», при этом размер взятки Фемида определила, как «крупный».

По закону максимальное наказание по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы, подразумевается штраф, кратный сумме взятки до 70 раз, а также запрет работы на определенных должностях. Ничего из этого, Зарипову не назначили, хотя надзорное ведомство и настаивало на этих видах наказания.

Так почему «условка»? Вероятно, все дело во вдруг обнаруженных смягчающих обстоятельствах, оглашенных судом при вынесении решения — это признание вины, раскаяние, а также наличие у Зарипова звания «ветеран труда». И достаточно ли их для столь экстремального снижения наказания — со стороны сможет оценить кассационная инстанция, однако будет ли подаваться жалоба, вопрос пока открытый.

Проклятье приволжского управления Ростехнадзора

Интересно, что карьера Марса Зарипова в ведомстве завершилась так же, как и его супруги Назии Зариповой, когда-то работавшей вместе с мужем. В январе 2021-го года женщину начали судить за получение взятки в 117 тысяч рублей за выдачу лицензии по эксплуатации опасного промышленного объекта. Жензина отделалась «условкой». А уже в марте 2021-го силовики задержали и бывшего босса приволжского управления Бориса Петрова — по версии следствия, мужчина незаконно привлек к проверке промбезопасности строящегося в Челнах завода Haier дочернюю фирму Ростехнадзора. Суд приговорил мужчину к штрафу в 60 тысяч рублей, вину тот признал.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

А в сентябре 2025 года свой срок получил замначальника Ростехнадзора Приволжья Александр Игонов — ему дали 6,5 лет общего режима за навязывание строительного аудита исполнителю работ по казанской «ТЭЦ-1». Если бы фирма не купила услуги у «нужных людей», то работы по объекту в Ростехнадзоре могли не принять.