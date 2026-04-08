Школьникам устроили открытый диалог с мэром Казани. Он много говорил о роли жены и детей, и отмечал, что «под каблуком тепло и комфортно». Обсудили все: от цен на жилье в городе до ограничения интернета.

В Нацбиблиотеке Татарстана прошел открытый диалог в рамках проекта от «Движения первых». На встречу смогли попасть авторы самых интересных вопросов. Если летом с детьми общался раис республики Рустам Минниханов — кстати, он рассказал, что в детстве больше всего любил играть в футбол, а еще критиковал систему ЕГЭ. В этот раз подростки смогли поговорить с мэром города Ильсуром Метшиным.

Каким был маленький Метшин

При встрече градоначальника сразу «разогрели» — показали видео, где маленькие казанцы рассуждают о том, каким тот был в детстве. Итак, жители думают, что будучи ребенком он был «красивым, крутым, добрым и, может быть, умным». Любил играть в хоккей, машинки и рисовать, а в школе получал и «тройки», и «пятерки». А если бы детство Метшина пришлось на наше время, его плейлист состоял бы из «Туган як», гимна России и песен Шамана.

- Многие угадали, я был твёрдым хорошистом, у меня было больше пятёрок. Любил труд, пение, физкультуру и алгебру. Вот по физике была «четвёрка», потому что учительница меня не сильно любила. А я отвечал взаимностью, — улыбался (или признавался) Метшин. — Что касается спорта, играл в хоккей, футбол, занимался еще музыкой, гитарой. Интернета не было, поэтому блогер из меня пока не вышел. Но, надеюсь, всё ещё впереди.

Каждый желающий расспросить мэра или пожаловаться ему на что-то, должен был нарисовать плакат. В зале пестрели самые разные надписи: «Верните интернет!», «Юристы против музыкантов», «Татары занесены в красную книгу», «Буллинг не норма», «Хочу стать мэром!». Один из самых маленьких пришедших принес игрушку капибары. Он хотел узнать, появятся ли модные животные в казанском зоопарке. Но вопрос свой ему задать так и не удалось.

Как стать хорошим мэром

Первым Метшина привлек плакат с надписью «Хочу стать мэром!» — автором оказался Андрей, ученик гимназии № 139. Он рассказал, что хочет связать свою жизнь с муниципальным управлением и видит работу мэра «чем-то более сухим, чисто юридическим» — тяжелой работой, при которой нужно постоянно оставаться в движении.

Метшин же рассказал, что его первый рабочий день в мэрии Казани, еще не на посту мэра, пришелся на «дефицитный» 1993 год. Тогда казалось, что работа во власти может дать какие-то особенные блага. Но очень быстро стало понятно, что все не так. Темой первого совещания стала «Подготовка к зиме».

- Для меня это был шок. Я думал: туда ли я попал? Работа, которой занимается моя команда и мои коллеги, практически не заметна. Первый рабочий день, как и остальная жизнь, показал: футбольный рефери на поле шикарен тогда, когда мы редко слышим свисток и не ругаем судью. Вот примерно то же самое. Я рад, что желающих стать мэром большое количество. Есть последователи, есть кому передавать бразды правления в этом зале как минимум, — говорил он.

Трудолюбие как секрет успеха

Что нужно делать, чтобы добиться успеха? Например, Рената из 37 гимназии хочет работать в мэрии. Градоначальник отметил, что в исполком нужны специалисты самых разных направлений, от здравоохранения до искусственного интеллекта. При этом, по его словам, неважно, где начинать первый рабочий день. Главное — приучать себя к трудолюбию. Например, работать не по графику с девяти до шести и постоянно смотреть на часы, когда можно уже «встать и убежать с работы». Сам мэр отметил, что всегда работал с призывом «дайте мне еще, я рад выполнить любое задание».

- У некоторых карьера или карьерный взлёт заканчивается на том моменте, когда их лидер отдела говорит: «Это ещё сделай дополнительно». Тебе поручают потому, что ты, может быть, быстрее, лучше сделаешь, - рассказывал он.

Говорил градоначальник и про свой путь: как он стал самым молодым заместителем главы района в Казани. В этом ему помог Сабантуй и продуманность. Тогда глава района поручил ему приготовить подарки пяти «особым гостям». Одному из них мэр купил соковыжималку, еще четверым - другие подарки. Оказалось, что градоначальник выбирал презенты звоня помощникам «важных гостей» и узнавая, что любят их жены.

- Мужчины, будущие мужья — подавляющее большинство всех подкаблучников. Там, кстати, тепло и уютно, всё нормально, если с женой повезёт, — признавался мэр. - Так и узнавал, что им купить. Уважаемые друзья, когда вам что-то поручили, находите время заморочиться — это необязательно должны быть будущие руководители, ваши руководители или работодатели. Вот мама с папой, классный руководитель что-то поручили — сделайте это лучше, чем они вам вас попросили. Начинайте в себе воспитывать это со школьной поры — лидеры вырастают так.

Квартиры дорогие? Достойно зарабатывайте

Мэра также спросили, почему в городе такое дорогое жилье. Многим приходится снимать квартиры, пожаловался один из школьников. На это градоначальник привел парню статистику: Казань и Татарстан - лидеры по росту и уровню заработной платы в Приволжском федеральном округе. Метшин рассказал, что сам заработал на квартиру всего за шесть лет. Он приехал в город в 1987 году студентом, а в 1993-м уже имел квартиру на улице Латышских Стрелков. И это без единого знакомого или родственника.

- И рабочих, и других специальностей огромный дефицит. Поэтому станьте лучшими, получайте достойную заработную плату. И то, что у нас высокая цена на жильё, это на самом деле чуть более многогранно, чем то, как вы говорите, - отметил мэр.

Также градоначальник отметил, что благодаря высоким ценам на квартиры дороже стала и «вторичка».

- Пусть ваши бабушка и дедушка 100 лет проживут и в наследство оставят своё жильё, которое заработали они в советский период, - пожелал задавшему вопрос Метшин.

Свободный интернет как несбыточная мечта или о чем мечтает Метшин

Отреагировал глава Казани и плакат с надписью «Верните интернет». Мэр отметил, что сам «подписывается под этим».

- Я бы с удовольствием жил так же, как вы, — общаясь, не включая ВПН. Но мы живем в такое время, когда страна в опасности, — подчеркнул Метшин. - Решение по ограничению сетей связаны не со свободой слова, а с безопасностью Родины. Мы живем в режиме военного времени, одним словом — идет война.

О чем еще мечтает Метшин? В духе конкурсов красоты - о мире во всем мире. А для города?

- Имея неограниченный бюджет, так «навскидку»… Сделал бы бесплатный общественный транспорт. Но Казань собирает 350 миллиардов налогов в год - мы имеем распределять право только 35 процентов. Еще нам добавляет раис, спасибо ему. У нас остается около 52 миллиардов, - объяснял Метшин, как складывается городской бюджет.

По словам градоначальника, в прошлом году бесплатный транспорт сделали в сербском Белграде. Такое решение начинает работать через время через туристов, объяснил он.

Подняли тему и любимом казанцами парка «Елмай» и вечную тему со школами в поселках

В столице Татарстана взамен утраченного парка «Кырлай» появится новое место отдыха с аттракционами, пообещал мэр на вопрос от школьников. По его словам, по поручению раиса Татарстана компания занимается разработкой проектной документации парка аттракционов, который разместится на территории парка Победы.

По словам градоначальника, реализуемый проект планируется сделать больше и масштабнее по уровню аттракционов, чем было раньше в «Кырлае». А пока Ильсур Метшин посоветовал гулять в парке «Елмай».

Что касается проблемы казанских поселков Вишневка и Привольный - тема далеко не новая. Жители добиваются строительства учебного заведения уже много лет. Теперь ее озвучила школьница Ева, живущая в Вишневке. Метшин отметил, что городская жизнь характеризуется широкими проспектами, высокими зданиями и школами. В то же время жизнь за пределами города, где преобладают частные дома, отличается иным укладом.

- Этот образ жизни предусматривает отдых. В основном там живут или люди уже пенсионного возраста, или те, кто имеет возможность удалённо работать. То есть ваши родители выбрали загородную жизнь, где дачные места, - рассказал мэр. - И, к сожалению, по генплану там не было заложено широких улиц, больших проспектов, мест, там просто негде построить.

Он также отметил, что по просьбам местных жителей была возведена одна школа, и сейчас идёт проектирование пристройки к этому учебному заведению. Но школ так и будет не хватать, если люди так же будут выбирать деревенский образ жизни, но при этом «хотеть иметь радости полноценной городской жизни - поликлинику, травматологию, школу, детский сад».