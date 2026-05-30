Общество
30 мая 09:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

РЖД с 1 июня разрешили детям от 10 лет ездить на поездах без взрослых

Присматривать за несовершеннолетними будут начальник поезда и проводник.

РЖД с 1 июня разрешили детям от 10 лет ездить на поездах без взрослых

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня 2026 года «Российские железные дороги» запускают сервис для юных пассажиров. Дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Всю дорогу за ними будут присматривать начальник поезда и проводник, а на станции прибытия ребёнка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Оформить заявку нужно в билетной кассе не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которое выдаётся в кассе, а также квитанцию об оплате услуги.

Ранее сообщалось, что РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.