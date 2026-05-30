Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня 2026 года «Российские железные дороги» запускают сервис для юных пассажиров. Дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Всю дорогу за ними будут присматривать начальник поезда и проводник, а на станции прибытия ребёнка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Оформить заявку нужно в билетной кассе не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, которое выдаётся в кассе, а также квитанцию об оплате услуги.

Ранее сообщалось, что РЖД вновь продает билеты для детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Мера должна сказаться на росте туристического потока в республику.

