Праздничное богослужение в этот раз отличалось тем, что собрало в храмах очень много верующих. Общая молитва за мир объединила людей в пасхальную ночь.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Сегодня было очень много народу по сравнению с предыдущими годами. В разы больше. Мне не удалось попасть [в храм]. Мы постояли немножечко и пошли на крестный ход. А сейчас мы не можем зайти. Народу очень много! — поделилась с «Вечерней Казанью» одна из посетительниц собора Казанской иконы Божией Матери Лариса Фирсова.

В ночь с 11 на 12 апреля женщина так и не смогла попасть на пасхальную службу, возглавил которую митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По собственным впечатлениям нашей собеседницы, такого количества людей в храме не наблюдалось последние пять-шесть лет. Это мнение поддержали большинство опрошенных «Вечерней Казанью» прихожан — рассказываем, почему светлый праздник Пасхи они решили встретить не у телевизоров, а в соборе Казанской иконы.

Традиции

Пасха — это главный церковный праздник в году, символизирующий торжество жизни и надежду на Спасение души человека «от рабства греха». Согласно православной традиции, отмечается Пасха в ночь с субботы на воскресенье потому, что именно в эту ночь Спаситель вывел народ Израиля из-под рабства Египта, воскреснув после распятия.

Великому празднику также предшествует окончание поста, длящегося 48 дней и символизирующего собой процесс очищения и обновления. С его окончанием принято печь куличи и красить яйца — последние являются символом новой жизни и воскресения Христа. Кулич же символизирует присутствие Спасителя за трапезой.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Божественная литургия в этот день начинается после крестного хода — в соборе Казанской иконы он случился в полночь и собрал сотни прихожан. «Толчея», — скажет кто-то из очереди желающих попасть внутрь собора, так и не сумев этого сделать.

— Для меня это было важно, мне очень нравится атмосфера. Атмосфера праздника. И через телевизор, конечно, эта атмосфера не передается, — ответила журналистам одна из посетительниц храма Ангелина Улюкаева на вопрос о том, почему решила прийти на службу лично, а не следить за этим через экран.

Девушка даже уговорила прийти с собой подругу Елизавету: «Пасха — это очень светлый праздник! Я вот сегодня проснулась, на удивление, с каким-то очень светлым настроением. Погода так радует — и интересное предложение от подруги поступило, и я решила, что это хорошая идея прийти сюда», — поделилась гостья храма.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Я уже шестой год в Казани: у меня традиция каждый год приходить на Пасху, вне зависимости от того, где я нахожусь. В этом году решила прийти именно в этот собор. Для меня это самый главный праздник, важнее даже, чем Новый год и день рождения, потому что в нем что-то есть такое, что тяжело объяснить. Это что-то очень личное и сокровенное для каждого человека! — рассказала журналистам Валерия Богданова.



Девушка отметила, что к празднику подготовилась основательно: убралась дома, покрасила яйца, испекла куличи. С куличами, кстати, у собора можно было заметить много народу — люди приносили освятить угощения в корзинках, а одна из гостей храма даже поделилась секретом идеального кулича. По словам Алены Лопатиной, секрет в том, чтобы дать тесту настояться несколько часов.



Воистину Воскресе

В завершение службы глава Татарстанской епархии поздравил всех верующих с Пасхой.



— Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, паломники! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Через всё Евангелие проходят слова Спасителя: «Не бойтесь!» и «Радуйтесь!». В мире, где так много страхов, нам, как христианам, нужно твердо держаться этих заветов Божиих, этой Божественной мудрости. Нам не надо бояться ничего и никого, кроме Господа Бога.



Страшно огорчить Бога, согрешить перед Ним. Лишь это должно устрашать наше христианское сердце. Бояться не нужно, но нужно уметь радоваться жизни. Слава Богу, что мы живы, что имеем возможность своими ногами приходить в Божии храмы и вообще ходить по этой земле. Мы можем благодарить Бога за каждый прожитый день и молиться о тех, кому сегодня очень тяжело и скорбно.



Нужно сугубо молиться о тех, кто стоит на страже нашего Отечества и проливает кровь за нас, о тех, кто тяжело болен, о тех, у кого на руках больные дети, и вообще о всех тех, на ком лежит тяжкий крест скорбей и испытаний. У каждого свои трудности, свои скорби, но радость у нас одна — Воскресший Господь. С этой радостью я всех вас поздравляю. С праздником Светлого Христова Воскресения! — произнес владыка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл также напомнил всем слушателям, что 24 апреля 2026 года в Казанской епархии пройдут церковные торжества по случаю 450-летия кончины святителя Варсонофия, утверждавшего в Казани православие вместе со святителем Гурием и святителем Германом.



— Святитель Варсонофий — уникальный человек. Ещё до служения в Казани он был взят в плен и два года провёл в этих местах. Но вместо озлобления, ненависти, неприятия он постарался полюбить землю, на которую попал против своей воли. Он стал изучать татарский язык, местные обычаи. Через два с небольшим года его выкупили из плена, он вернулся в Россию, под Москву, и там принял монашество. А потом, когда в Казани открыли кафедру, его, как знающего местные обычаи, направили сюда помогать святителю Гурию, — сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.



Владыка отметил, что Варсонофий в дальнейшем стал Тверским епископом, но против своей воли. И после четырех лет в Твери святитель «попросился на покой и ушел не в Москву и не к своим родным, а сюда, в Казань».