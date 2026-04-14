Происшествия
14 апреля 12:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Против силовика в Москве готовился теракт с использованием электроскутера

Преступники были вовремя задержаны сотрудниками ФСБ.

Автор фото: скриншот видео

В столице под стражу взяли трех участников подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока. Ими оказались граждане Украины, Молдовы и России. Нападение готовилось с использованием заминированного электроскутера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как удалось выяснить, задержанный украинец является военнослужащим ВСУ. Он участвовал в боях на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. После вербовки СБУ его направили в Москву для совершения убийства. Взрывчатое вещество он взял из хранилища в соответствии с инструкциями, собрал бомбу, разместил на задней части скутера и довез его к бизнес-центру на планируемое место совершения теракта. Взрыв должен был быть дистанционным.

Преступник из Молдовы попал под украинскую вербовку в конце прошлого года в Кишиневе и также был отправлен в Москву, где провел разведку. На арендованной машине он подъехал к бизнес-центру и организовал для служб противника онлайн-трансляцию последствий теракта. Россиянин же за деньги снял местность около предполагаемой точки теракта во время его подготовки.

В начале марта в России также предотвратили очередной теракт против сотрудника ОПК. Украинский куратор подорвал устройство прямо во время задержания, и подозреваемый не выжил.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
