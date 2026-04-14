Против силовика в Москве готовился теракт с использованием электроскутера
Преступники были вовремя задержаны сотрудниками ФСБ.
В столице под стражу взяли трех участников подготовки теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока. Ими оказались граждане Украины, Молдовы и России. Нападение готовилось с использованием заминированного электроскутера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как удалось выяснить, задержанный украинец является военнослужащим ВСУ. Он участвовал в боях на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. После вербовки СБУ его направили в Москву для совершения убийства. Взрывчатое вещество он взял из хранилища в соответствии с инструкциями, собрал бомбу, разместил на задней части скутера и довез его к бизнес-центру на планируемое место совершения теракта. Взрыв должен был быть дистанционным.
Преступник из Молдовы попал под украинскую вербовку в конце прошлого года в Кишиневе и также был отправлен в Москву, где провел разведку. На арендованной машине он подъехал к бизнес-центру и организовал для служб противника онлайн-трансляцию последствий теракта. Россиянин же за деньги снял местность около предполагаемой точки теракта во время его подготовки.
В начале марта в России также предотвратили очередной теракт против сотрудника ОПК. Украинский куратор подорвал устройство прямо во время задержания, и подозреваемый не выжил.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
