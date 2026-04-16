Конфликт произошел на территории ТК «Вьетнамский».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Казани рассмотрел уголовное дело мужчины и признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Как значится в материалах дела, 9 июля 2024 года мужчина на территории ТК «Вьетнамский» на улице Журналистов поссорился с потерпевшим и несколько раз ударил его кулаками по лицу. Затем, взяв в руки похожий на нож острый предмет, нанес им удар в плечо потерпевшего. В итоге тому был нанесен легкий вред здоровью.

Вину свою мужчина не признал. Суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.