Пытаясь получить посылку, казанец остался без 1,8 миллиона рублей
Свои средства мужчина перечислил на «безопасные счета».
Мошенникам удалось обмануть 43-летнего казанца и выманить у него больше 1,8 миллиона рублей, сообщили в Управлении МВД России по городу.
Вначале горожанину сообщили о поступлении на его имя посылки. Для ее получения мошенники попросили продиктовать код из СМС-сообщения, что мужчина и сделал.
Позвонившие затем «сотрудники» государственных органов, убедив мужчину в попытке обмана его мошенниками, посоветовали оформить доверенность на получение кредита и перечислить все деньги на «безопасные счета».
В итоге казанец отправил аферистам более 1,8 миллиона рублей. Часть этих денег была взята в кредит. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.
Полиция Казани советует не передавать коды из сообщений третьим лицам и не выполнять по телефону финансовые операции (перевод денег, установку приложений, передачу данных карты). Правоохранители напомнили, что сотрудники полиции и представители финансовых организаций не обращаются с подобными просьбами.
Ранее сообщалось, что татарстанцев начали обманывать по новой схеме мошенничества «Сплит». Для этого преступники покупают SIM-карту, к которой привязан ID-аккаунт «Яндекса».
