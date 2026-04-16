Свои средства мужчина перечислил на «безопасные счета».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенникам удалось обмануть 43-летнего казанца и выманить у него больше 1,8 миллиона рублей, сообщили в Управлении МВД России по городу.

Вначале горожанину сообщили о поступлении на его имя посылки. Для ее получения мошенники попросили продиктовать код из СМС-сообщения, что мужчина и сделал.

Позвонившие затем «сотрудники» государственных органов, убедив мужчину в попытке обмана его мошенниками, посоветовали оформить доверенность на получение кредита и перечислить все деньги на «безопасные счета».

В итоге казанец отправил аферистам более 1,8 миллиона рублей. Часть этих денег была взята в кредит. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.

Полиция Казани советует не передавать коды из сообщений третьим лицам и не выполнять по телефону финансовые операции (перевод денег, установку приложений, передачу данных карты). Правоохранители напомнили, что сотрудники полиции и представители финансовых организаций не обращаются с подобными просьбами.

