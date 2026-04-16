Застреленный в Оренбуржье полицейский погиб в свой день рождения
Никите Гнусину было всего 28 лет.
Застреленный под Оренбургом 16 апреля старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб в свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет, сообщает УМВД по региону.
В полицию Никита Гнусин пришел в августе 2021 года. Вначале был участковым уполномоченным, потом оперативником. У погибшего остался четырехлетний сын.
Сотрудники УМВД Оренбургской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Устроивший стрельбу 52-летний Сергей Басалаев родился в Чимкентской области Казахстана, но в последние годы жил в Новотроицке.
Ранее мы писали, что одного полицейского убили и трех ранили в Оренбургской области. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.
