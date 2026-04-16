Автор фото: УМВД Оренбургской области

Застреленный под Оренбургом 16 апреля старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб в свой день рождения. Ему исполнилось 28 лет, сообщает УМВД по региону.

В полицию Никита Гнусин пришел в августе 2021 года. Вначале был участковым уполномоченным, потом оперативником. У погибшего остался четырехлетний сын.

Сотрудники УМВД Оренбургской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Устроивший стрельбу 52-летний Сергей Басалаев родился в Чимкентской области Казахстана, но в последние годы жил в Новотроицке.

Ранее мы писали, что одного полицейского убили и трех ранили в Оренбургской области. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.

