Почему казанцев не пустили в метро во время воздушной тревоги
Администрация подземки разъяснила, можно ли жителям укрываться от опасности на платформе.
Пара жителей столицы республики пыталась воспользоваться платформой метро как укрытием во время объявления угрозы атаки с воздуха. Однако через турникет контроллеры их не пустили — как объяснили «Вечерней Казани» в МУП «Метроэлектротранс», вестибюль был полностью свободен и спускаться к поездам не было необходимости.
«Метрополитен – это не только перрон. Это специально созданные для большого количества людей вестибюли, кассовые залы, пешеходные переходы, которые расположены до турникетов и способны принять большое количество людей. Если кто-то хочет укрыться, при этом у него нет необходимости ехать, пользуются этими пространствами. Ночью, когда метро не работает, открытыми остаются пешеходные переходы, они также расположены под землей и защищают от осколков», — объяснили в предприятии режим работы подземки во время тревоги.
Как считают в Метроэлектротрансе, пытавшимся укрыться на платформе казанцам и так была обеспечена безопасность.
«Был зафиксирован случай, когда на станции метро «Проспект Победы» мужчина и женщина требовали бесплатно пропустить их через турникет к поездам, мотивируя тем, что объявлена опасность. Контролеры не стали этого делать, поскольку вестибюль был абсолютно свободен. Из вестибюля их никто не прогонял», — рассказали нашей редакции, комментируя произошедший инцидент.
Ранее в материале «Вечерней Казани» сообщалось, что несколько дней назад сирены завыли по всему городу, но жители столкнулись с недоступностью укрытий. Однако главное — сохранять спокойствие и действовать по инструкциям, заявили власти республики. Татарстан делает всё, чтобы защитить жителей.
