Культурно-спортивный центр в нескольких километрах от столицы Татарстана закрыли после пандемии. Здание выкупили, но оставили без внимания — теперь оно постепенно разрушается.

В 90-е годы в селе Габишево появился огромный культурно-спортивный центр. Здание вместило в себя спортзал, зимний сад и зону для дискотек, а украшением центра стали советские витражи в национальной тематике. Теперь они — единственное, что осталось от былой роскоши ДК. Крыша здания течет, доски сгнили, растения пожухли, а пол усеян мусором. «Вечерняя Казань» проводит виртуальную экскурсию по центру и пытается разобраться — есть ли у места будущее?

«Вот это спорткомплекс! Нигде в Татарстане не видел такого!»

Культурно-спортивный комплекс в Габишево открыли в декабре 1994. Тогда посмотреть на него приехал и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Глава республики порадовался, что условия для селян создаются даже в такое непростое время и предложил превратить дворец в место, куда можно ходить всей семьей. «Вот это спорткомплекс! Нигде в Татарстане не видел такого!», вспоминает слова Шаймиева один из местных жителей.

КСЦ начинает работать и для взрослых, и для детей. Со временем сюда переезжают все самые важные местные мероприятия — именно здесь ставят спектакли, проводят концерты, соревнования и даже свадьбы.

Огромная площадь и уникальные витражи

Площадь здания — почти в четыре тысячи «квадратов». Внутри оно разделено на три равные части. С одной стороны — спортивный зал, с другой — танцевальная зона и зрительный зал. А в центре — зимний сад. Пространство с пола до потолка заполняли зелёные растения, а по бокам стояли витражи с несколькими сюжетами: девушки и парни в татарских национальных костюмах, космонавты, учёный. По словам создателя телеграм-канала «Казанский краевед» Вячеслава Кириллина, автором витражей может быть художник-монументалист Виктор Фёдоров - народный художник Татарстана.

- У нас таких витражей в Татарстане нет. Это вообще последний витраж советского задела. Литьё стекла на обрешётке, на обвязке с помощью цемента — всё крепилось в огромные рамы. Это уникальная техника, - отметил собеседник.

Витражи выполнены в редкой технике литого стекла. Стекло заливалось в специальные формы, затем сверху делались насечки. Готовые фрагменты выкладывались внутри металлических рам в горизонтальном положении по заранее подготовленному рисунку, после чего армировались и заливались цементом. Эта техника не так часто встречалась на территории Советского Союза, а уж в Татарстане - тем более.

Что сохранилось и что пропало?

Корреспондент «Вечерней Казани» был в КСЦ два раза. Первый — в середине марта, совершенно случайно заглянув в разбитое окно серого здания. А второй раз — уже для текста. Заметно, что в здании бывают — всего за две недели практически все вещи в здании поменяли свое местоположение. Например, появились разбитые тарелки на полу, разорвали элемент декора, раньше лежавший целым, появились новые бутылки... Но занимаются здесь и созерцанием — кто-то нарисовал на доске картину, принес живые цветы.

Наверное, самый целый здесь спортивный зал. Не смотря на гнилой пол, все еще висит канат, стоит шведская стенка, баскетбольные кольца, надпись «Быстрее. Выше. Сильнее».

Целыми в здании можно назвать лишь витражи - они сохранились в прекрасном состоянии. Так что же случилось со зданием?

Как здание превратилось в «заброшку»

Судя по открытым данным, уже в 2020 году из-за плохого состояния здания детей все реже пускали заниматься в центр, а родители просили ремонта. Реконструкция все же могла случиться - например, в интернете есть проект обновления здания от «Татинвестгражданпроекта», датированный 2018 годом. Жители Габишева даже обращались в органы власти, чтобы добиться ремонта. Однако раис там заявили, что «исходя из высокой стоимости затрат на ремонт» принято решение о строительстве нового спортзала.

В 2023 году культурно-спортивный центр закрыли и выложили на продажу. Комплекс купило некое ООО «Ф1 ДЕВЕЛОПМЕНТ». По данным краеведов, бенефициаром сделки является Михаил Скоблионок — известный казанский предприниматель, который в 2000-х сносил старую застройку в Казани. Сумма сделки составила, по разным данным, 45 миллионов рублей. Учредителем компании выступил Виктор Куляшов — партнёр Скоблионока.

В апреле 2024 года Скоблионок скончался. Был учреждён наследственный фонд, который распоряжается его активами. Здание вновь выставили на продажу — уже в третий раз. Объявления появились на нескольких сайтах.

В одном объявлении указана цена 160 миллионов рублей, в другом — 99 миллионов. По словам краеведа, собственник понимает ценность, но и сам не использует объект, и цену не снижает. ООО «Ф1 ДЕВЕЛОПМЕНТ» на вопросы издания ответить так и не смогли. В пресс-службе Лаишевского района рассказали, что район продал здание в аварийном состоянии без каких-либо обязательств по сохранению витражей или фасада. Собственник вправе делать с ним что угодно, выкупать объект обратно муниципалитет не планирует.