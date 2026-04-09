Флот Татарстана активно расширяет и маршрутную сеть, и парк судов. Единственное, что мешает делать это более быстрыми темпами - изношенная инфраструктура.

С приходом в 2023 году нового генерального директора АО «Флот Татарстана» Романа Лизалина словно ожил. За три года работы республика расширила маршрутную сеть, «выпустила» обновленные судна и дала татарстанцам возможность вспомнить, что такое речной туризм. Из года в год компания ставит перед собой грандиозные планы, однако воплотить их не всегда удаётся не так быстро.

Что будет нового в навигации этого года?

Речная навигация в Татарстане стартует 24 апреля и продлится до 22 ноября, первый рейс - из Казани до Верхнего Услона. Кстати, этот маршрут уже в нынешнем году может стать круглогодичным. По словам генерального директора организации компания уже заключила договоры на приобретение двух судов на воздушной подушке.

- Летом мы будем ходить новыми судами проекта А217 ледового класса, а уже к осени, когда придут подушки, мы будем перевозить людей этими скоростными подушками. Очень сильно рассчитываем, что это понравится нашим пассажирам, - отметил спикер.

Это будет одно из главных нововведений компании за этот год, хотя пассажирам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть.

Ещё одно достижение — возобновление регулярного сообщения по маршруту Казань — Набережные Челны, впервые с советских времен. Судна второго поколения начнут курсировать уже с 1 мая. Маршрут пройдет с заходом в Чистополь, Нижнекамск и Елабугу, а конечной точкой станут Челны. Добраться из столицы Татарстана в другие города можно будет еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям. Сейчас Госкомитет по тарифам Татарстана утверждает стоимость билета, купить их можно будет онлайн на сайте «Флот республики Татарстан», который начал работу ещё в прошлом году, кассах речного порта Казани или прямо на судне.

Конечно, не забудут и о самых популярных направлениях. Больше всего жители и гости Татарстана предпочитают ездить на остров-град Свияжск и Болгары. Всего за прошлый год по водным маршрутам в республике перевезли рекордные 362 тысячи человек. В этом году гендиректор ставит новый план — перевезти 370 тысяч пассажиров.

«Это сложный бизнес, и не всегда даже бизнес»

Увеличивается и количество судов: если в 2023 году в распоряжении компании было всего три судна, то в 2024-м их стало 15, в 2025-м — 21, а в текущем году планируется довести их число до 23. Этого удалось достичь благодаря круглогодичной работе. Суда проходят полноценную модернизацию: на них устанавливают новые двигатели, улучшают гидродинамику и мореходность. Сейчас в парке компании есть метеоры второго поколения, которые отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками. Они были произведены на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького.

- У нас есть парк, который можно восстанавливать, «вдыхать» в них вторую молодость и эксплуатировать. Рынок сегодня есть, востребованность существует, - сообщил спикер.

Директор компании отчитался о внедрении во «Флоте РТ» системы наставничества, при которой студенты закрепляются за капитанами на судах, «впитывают» весь необходимый опыт и вовлекаются в работу. По словам Лизалина, часто они возвращаются через год с мечтой занять место у штурвала. Благодаря этой практике и помощи филиала Волжского государственного университета водного транспорта компания смогла закрыть потребность в кадрах.

Однако это не значит, что проблем нет. Есть обращения от жителей, которые просят об ещё большем расширении маршрутной сети. Но стоит понимать, что для этого нужны новые судна и развитая инфраструктура, а на всё это — деньги и время. Решать проблемы удаётся, но не так быстро как хотелось бы.

- Это непростой бизнес. Не всегда можно назвать бизнесом, - отметил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Много ресурсов у Татарстана уходит на восстановление речной инфраструктуры. Например, в этом году планируется возобновить речное сообщение между Казанью и Камским Устьем, но это станет возможным только после передачи причала. Сейчас ведётся работа с Минземимуществом Татарстана.

Восстановить речное сообщение хотят и с Рыбной Слободой - этого хочет муниципалитет, но пока он может принять суда. Проблему рассчитывают решить в следующем году. В рамках развития инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию три дебаркадера.

Больший упор будет сделан на развитие скоростного сообщения внутри региона. При этом переговоры о налаживании речного сообщения с другими регионами всё таки ведутся. Например, Татарстан направил предложение о сотрудничестве Ульяновску, куда уже в 2024 году ездил метеор «Муса Джалиль».

Компания также прорабатывает возможность возобновления речного сообщения с Сарапулом, но пока этому мешает неудовлетворительное состояние причальной стенки. Спикер отметил, что компания всегда открыта к предложениям жителей и старается запускать рейсы по тем маршрутам, которые актуальны для жителей. Более того, график новых маршрутов будет корректироваться в зависимости от спроса.