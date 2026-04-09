В группе риска – плодовые, хвойные и декоративные лиственные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Весенние паводки могут погубить некоторые растения. В особенности это касается владельцев участков, расположенных в низине. Опасна для корней не сама вода, а кислородное голодание, объяснил заведующий Учебно-производственным центром по изучению биоразнообразия Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Нияз Салахов.

Влага вытесняет воздух из почвы, поэтому корни перестают питать растение и загнивают. Если вода стоит два-три дня, то ничего страшного не случится, но если больше пяти-семи дней, то корни неизбежно повредятся.

«Особенно это опасно для плодовых деревьев и чувствительных цветов. Основная реакция – замедление развития: растение тратит силы на восстановление корней, а не на рост почек и цветов. Также будет наблюдаться слабое цветение», - цитирует эксперта пресс-служба университета.

К тому же ослабленные растения очень легко подхватывают грибковые инфекции. Самые стойкие к длительной задержке воды деревья и кустарники – это ива, калина, смородина, ирга, клюква, брусника. Из группы многолетних цветов: ирисы, астильба, хоста, лилейники, пионы. А в группе риска - яблони, груши, вишни, сливы, а также хвойные, гортензии, барбарис и сирень.

Чтобы избежать затопления, нужно с осени выкопать дренажные канавки по периметру участка и между грядками. Кусты следует сажать на высоких насыпных холмиках или в приподнятых грядках.

Ранее сообщалось, что с 1 марта за некоторые опасные растения, включая борщевик Сосновского, на дачном участке их владельцам начали назначать крупные штрафы. Опасными инвазивными видами являются растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей.

