Общество
9 апреля 19:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанское УФАС добилось признания сделки с лесным участком недействительной

Суд обязал вернуть землю государству.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выявило нарушения законодательства при аренде леса в Чистопольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.  

Участок площадью порядка 12 гектаров в 2012 году был передан в аренду компании «Чистопольнефтепродукт» сроком на 49 лет. Затем права на него не раз передавались разным лицам. В итоге после переуступок конечным правообладателем участка в ноябре 2023 года стала фирма «Заречье», занимающаяся деятельностью в сфере туризма.  

Татарстанское УФАС потребовала устранить нарушения – прекратить действие договора аренды и всех последующих соглашений, связанных с передачей прав. Компания «Заречье» обратилась в суд,  пытаясь оспорить предупреждение. Однако тот встал на сторону антимонопольного органа.  

Кроме того, Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки по передаче прав на лесной участок, в том числе с участием компании «Заречье», и обязал в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу  вернуть государству участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что перенести весенние паводки смогут не все растения. В группе риска – плодовые, хвойные и декоративные лиственные.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.