Татарстанское УФАС добилось признания сделки с лесным участком недействительной
Суд обязал вернуть землю государству.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выявило нарушения законодательства при аренде леса в Чистопольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Участок площадью порядка 12 гектаров в 2012 году был передан в аренду компании «Чистопольнефтепродукт» сроком на 49 лет. Затем права на него не раз передавались разным лицам. В итоге после переуступок конечным правообладателем участка в ноябре 2023 года стала фирма «Заречье», занимающаяся деятельностью в сфере туризма.
Татарстанское УФАС потребовала устранить нарушения – прекратить действие договора аренды и всех последующих соглашений, связанных с передачей прав. Компания «Заречье» обратилась в суд, пытаясь оспорить предупреждение. Однако тот встал на сторону антимонопольного органа.
Кроме того, Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки по передаче прав на лесной участок, в том числе с участием компании «Заречье», и обязал в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу вернуть государству участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.
