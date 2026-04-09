Нижнекамцам придется платить за проезд по обходной автодороге
Минтранс России отказал горожанам в бесплатном проезде.
Жители Нижнекамска не раз поднимали вопрос об отмене оплаты проезда по платной автодороге, проходящей в обход города и Набережных Челнов.
Этот вопрос для горожан весьма актуальный: многие из них каждый день ездят по этой платной трассе, переезжая по мосту на правый берег Камы для работы в ОЭЗ «Алабугу». И оплата проезда стала для нижнекамцев довольно существенной статьей расходов.
Направленные активистами обращения Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану были перенаправлены в Минтранс России. Как сообщили в министерстве, сбор платы за проезд не противоречит действующим нормативным правовым актам. В ответ на предложение активистов вычленить из общей трассы небольшой отрезок с мостом через Каму для бесплатного проезда, в ведомстве пояснили, что эта дорога не подлежит делению на составные участки.
Активисты все-таки продолжают сбор подписей, который ведется в 37 точках Нижнекамска. Кроме того, горожане печатают наклейки на машины с наименованием движения «Золотой мост», хэштегами и QR-кодами на соцсети группы, пишет «Замполит Татарии».
Ранее сообщалось, что дорога от Челнов до Нижнекамска станет платной. Обход передан в управление «Автодору».
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Подсудимый полностью признал вину.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.