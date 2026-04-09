Общество
9 апреля 20:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нижнекамцам придется платить за проезд по обходной автодороге

Минтранс России отказал горожанам в бесплатном проезде.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Нижнекамска не раз поднимали вопрос об отмене оплаты проезда по платной автодороге, проходящей в обход города и Набережных Челнов.  

Этот вопрос для горожан весьма актуальный: многие из них каждый день ездят по этой платной трассе, переезжая по мосту на правый берег Камы для работы в ОЭЗ «Алабугу». И оплата проезда стала для нижнекамцев довольно существенной статьей расходов.  

Направленные активистами обращения Владимиру Путину и генпрокурору Александру Гуцану были перенаправлены в Минтранс России. Как сообщили в министерстве, сбор платы за проезд не противоречит действующим нормативным правовым актам. В ответ на предложение активистов вычленить из общей трассы небольшой отрезок с мостом через Каму для бесплатного проезда, в ведомстве  пояснили, что эта дорога не подлежит делению на составные участки.  

Активисты все-таки продолжают сбор подписей, который ведется в 37 точках Нижнекамска. Кроме того, горожане печатают наклейки на машины с наименованием движения «Золотой мост», хэштегами и QR-кодами на соцсети группы, пишет «Замполит Татарии».

Ранее сообщалось, что дорога от Челнов до Нижнекамска станет платной. Обход передан в управление «Автодору».

