Минниханов обсудил с президентом Египта расширение сотрудничества в туризме
Также раис заявил, что готов делиться опытом республики в сфере цифровизации и особых экономических зон.
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси расширение сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования и туризма. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.
По словам президента, он искренне рад дружественным отношениям с Татарстаном. Также ас-Сиси поздравил Минниханова с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира, заявив, что заинтересован в сотрудничестве в области культуры.
Минниханов напомнил, что объем татарстано-египетского товарооборота увеличился за пять лет более чем в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов. Также у предприятий Татарстана есть интерес к расширению сотрудничества в АПК, автомобилестроении, здравоохранении, IT.
Раис сообщил о готовности делиться опытом и наработками в таких областях, как цифровизация, технопарки, особые экономические зоны.
Помимо этого глава республики напомнил, что посетил в Каире филиал Казанского федерального университета, поблагодарив руководство Египта за глубокий подход в организации этой работы.
Ранее сообщалось, что Минниханов осмотрел экспонаты Большого египетского музея. Коллекция насчитывает свыше 100 тысяч артефактов.
