Общество
14 апреля 18:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минздрав сократил новый перечень стратегически значимых лекарств

Были исключены девять препаратов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В новый перечень стратегически значимых лекарств Минздрава включили 206 препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый перечень подготовили по итогам заседания межведомственной комиссии, в нем теперь два раздела. В первом указано 61 лекарство, во втором — еще 145. Ранее утвержденный перечень содержал названия 215 лекарств.

Из перечня убрали бензатина бензилпенициллин, бозентан, прокарбазин, проурокиназу, пэгинтерферон альфа-2 а, тенектеплазу, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b и эпинефрин.

Ранее сообщалось, что спрос в Татарстане на лекарства растёт, цены — тоже. Доля крупных сетевых аптек в стране превысила 88%. Между тем препараты все дорожают — в нашей республике особенно, а потребители все больше экономят. В 2025 году татарстанцы потратили в аптеках 41 миллиард рублей.

