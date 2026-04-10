Наша редакция поговорила с диетологом о вреде пасхальных лакомств, которые после долгого поста вызывают обострения, лечащиеся хирургическим путем.

Во время светлого весеннего праздника православные казанцы, налегающие на куличи и яйца, порой не задумываются, какую нагрузку испытывает организм после Великого поста. И дело тут далеко не в обычном несварении — под рукой нужно иметь целую аптечку с ферментами и сорбентами. А лучше перед разговением проконсультироваться с врачом, как это сделала «Вечерняя Казань» в разговоре с диетологом, нутрициологом и кардиологом Еленой Караксиной.

— Хочу сказать сразу: госпитализировать могут, и очень даже часто. Я, когда работала в свое время в больнице скорой медпомощи, терпеть не могла дежурить как раз в канун Пасхи и великих праздников, когда народ разговелся. Потому что хирургов — я тогда работала там [в отделении хирургии] кардиологом — к этим бабулькам без конца вызывали, без конца. То есть госпитализации были из-за непроходимости кишечника, острого холецистита, желчнокаменной болезни, язвенных проблем, — рассказала специалист нашей редакции.

Особенно тяжела для православных последняя неделя поста — как ее называют, Страстная. Как рассказала Елена Караксина, она попеременно включает в себя сыроедение и голодание, а в субботу наступает разговение.

— И вот что нужно сразу сказать: не надо набрасываться на еду. То есть особенно нельзя сразу [потреблять] много жирной, белковой пищи, жирного мяса, выпечки. Диетологи и гастроэнтерологи в этот период рекомендуют [съедать] не более одного, край двух яиц и небольшой кусочек кулича. И то второе яйцо — только белок без желтка. Естественно, выпечка лучше домашняя, или купленная у тех проверенных производителей, которые не кладут много химических «ешек» в свою продукцию. Что еще: порции дробные, достаточное количество жидкости, — советует нутрициолог. — То есть белки у нас правильные, легкие: рыба, индейка, кисломолочные продукты вводим. Больше воды, травяных чаев, травяных чаев с ромашкой.

В разговоре Елена также упомянула еще одно лакомство, которое не пользуется популярностью у россиян, но периодически появляется на полках магазинов:

— И еще есть такой продукт, как «пасха» — это довольно жирный, вкусный, сладкий продукт, который вместе с куличами подается и продается. Вот с ним тоже надо аккуратнее — у кого проблемы с желчным пузырем, у кого есть камни или застой желчи, [можно есть] не более двух столовых ложек всего-то.



Особенно ограничения касаются пожилых, добавила Елена, а это все, кому за 60 лет. К празднику стоит подготовиться основательно, заглянув в аптеку и обычный магазин.

— Под рукой должны мы иметь обязательно ферменты, энзимы, ну то есть все, что с папайей связано и другие (смеется). Ананасами можно заменять папайю, но с ананасами аккуратно [обращаться] аллергикам, — рассказала «Вечерней Казани» нутрициолог.

Поясним: в папайе содержится мощный фермент папаин, помогающий пищеварению. Его получают из млечного сока плодов и листьев этого фрукта. Ананас также богат ферментами, главным из которых является бромелаин. Эти вещества помогают при переедании, тяжести в животе или заболеваниях поджелудочной железы.

— Что из ферментов: «мезим», «креон», «ношпу», пробиотики хорошо иметь, сорбенты — если все-таки случилось так, что переели, а организм это не воспринял. Люди, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, все препараты, которые обычно пили, должны иметь при себе, и согласовать разговение и выход из поста со своими лечащими врачами-гастроэнерологами, потому что хронические болячки могут обостриться, — продолжила Елена. — То есть начало — легкие блюда, выход из поста постепенный, где-то от пяти до семи дней, особенно у пожилых.

