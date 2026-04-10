«Хирургов вызывают без конца»: как Пасха доводит казанцев до госпитализации
Наша редакция поговорила с диетологом о вреде пасхальных лакомств, которые после долгого поста вызывают обострения, лечащиеся хирургическим путем.
Во время светлого весеннего праздника православные казанцы, налегающие на куличи и яйца, порой не задумываются, какую нагрузку испытывает организм после Великого поста. И дело тут далеко не в обычном несварении — под рукой нужно иметь целую аптечку с ферментами и сорбентами. А лучше перед разговением проконсультироваться с врачом, как это сделала «Вечерняя Казань» в разговоре с диетологом, нутрициологом и кардиологом Еленой Караксиной.
— Хочу сказать сразу: госпитализировать могут, и очень даже часто. Я, когда работала в свое время в больнице скорой медпомощи, терпеть не могла дежурить как раз в канун Пасхи и великих праздников, когда народ разговелся. Потому что хирургов — я тогда работала там [в отделении хирургии] кардиологом — к этим бабулькам без конца вызывали, без конца. То есть госпитализации были из-за непроходимости кишечника, острого холецистита, желчнокаменной болезни, язвенных проблем, — рассказала специалист нашей редакции.
Особенно тяжела для православных последняя неделя поста — как ее называют, Страстная. Как рассказала Елена Караксина, она попеременно включает в себя сыроедение и голодание, а в субботу наступает разговение.
— И вот что нужно сразу сказать: не надо набрасываться на еду. То есть особенно нельзя сразу [потреблять] много жирной, белковой пищи, жирного мяса, выпечки. Диетологи и гастроэнтерологи в этот период рекомендуют [съедать] не более одного, край двух яиц и небольшой кусочек кулича. И то второе яйцо — только белок без желтка. Естественно, выпечка лучше домашняя, или купленная у тех проверенных производителей, которые не кладут много химических «ешек» в свою продукцию. Что еще: порции дробные, достаточное количество жидкости, — советует нутрициолог. — То есть белки у нас правильные, легкие: рыба, индейка, кисломолочные продукты вводим. Больше воды, травяных чаев, травяных чаев с ромашкой.
Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В разговоре Елена также упомянула еще одно лакомство, которое не пользуется популярностью у россиян, но периодически появляется на полках магазинов:
— И еще есть такой продукт, как «пасха» — это довольно жирный, вкусный, сладкий продукт, который вместе с куличами подается и продается. Вот с ним тоже надо аккуратнее — у кого проблемы с желчным пузырем, у кого есть камни или застой желчи, [можно есть] не более двух столовых ложек всего-то.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала про традиции празднования Пасхи в Татарстане. Только два процента жителей Приволжья соблюдает все необходимые религиозные ритуалы, но при этом активно заказывают сувенирные яйца на маркетплейсах.
