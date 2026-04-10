Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Татарстане на Пасху
Местами пройдет небольшой дождь
На Пасху в Татарстане ожидается теплая погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.
По данным синоптиков, утром и днем 10 апреля республика окажется в тыловой части циклона - прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке местами сильные, также местами ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду, возможна гроза. Температура воздуха днем будет +2…+7 градусов, в южных районах - до +12 градусов.
В субботу ночью с уходящим атмосферным фронтом в большинстве районов сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем под влиянием поля повышенного давления существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется -2…+2 градуса, днем температура повысятся до +10…+15 градусов. Ночью и утром возможно образование гололедицы.
На Пасху, 12 апреля, из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется +1…+6 градусов, днем - до +10…+15 градусов.
В начале следующей недели ожидается теплая погода, местами с небольшим дождем, с дневными температурами от +11 до +16 градусов.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупреждает об аномально жарком лете в регионах России. Однако в некоторых частях страны будет холоднее, чем год назад.
