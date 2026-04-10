Расстояние железной дороги от столицы республики до Урала составит 766 километров.

Набережные Челны лишили высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Планируется, что теперь она пройдет через Елабугу. Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Формально в столице республики этот маршрут прерывается и начинается заново. Схема следующая: Москва – Нижний Новгород – Казань и Казань – Екатеринбург. Длина первой части пути составит 770 километров. Дорога пройдет через ряд регионов: Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чувашия, Марий Эл, Татарстан (непосредственно Зеленодольский район и Казань). Вторая часть пути планируется длиной в 766 километров, и охватит она Удмуртию, Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

Непосредственно в Татарстане железная дорога пройдет через Высокогорский, Пестречинский, Тюлячинский, Сабинский, Мамадышский, Елабужский, Менделеевский и Агрызский районы. Такой вариант позволяет не строить мост через Каму для поездов.

