Общество
10 апреля 10:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург проложат через Елабугу, минуя Челны

Расстояние железной дороги от столицы республики до Урала составит 766 километров.

Автор фото: kzn.ru

Набережные Челны лишили высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Планируется, что теперь она пройдет через Елабугу. Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина.

Формально в столице республики этот маршрут прерывается и начинается заново. Схема следующая: Москва – Нижний Новгород – Казань и Казань – Екатеринбург. Длина первой части пути составит 770 километров. Дорога пройдет через ряд регионов: Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чувашия, Марий Эл, Татарстан (непосредственно Зеленодольский район и Казань). Вторая часть пути планируется длиной в 766 километров, и охватит она Удмуртию, Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

Непосредственно в Татарстане железная дорога пройдет через Высокогорский, Пестречинский, Тюлячинский, Сабинский, Мамадышский, Елабужский, Менделеевский и Агрызский районы. Такой вариант позволяет не строить мост через Каму для поездов.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали о том, что в районе Салмачей и Куюков планируется строительство еще одной дороги в рамках магистральной дороги. Планируется, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
