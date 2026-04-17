При этом воздушное пространство Ирана для российских самолетов по-прежнему закрыто.

В Россию частично вернули рейсы в Израиль. Но с нюансами: летать можно только в определённые часы. Росавиация разрешила с 16 апреля по 15 мая вылетать в Израиль с 7 утра до 1 часа ночи по Москве. Ночью — никак. Компании сами решают, рисковать или нет, но должны сверяться с рекомендациями международных авиавластей.

А вот в Иран российским самолётам путь пока закрыт. В ОАЭ билеты продавать по-прежнему не советуют — эту рекомендацию продлили.

Ограничения ввели ещё в конце февраля из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Их уже несколько раз продлевали.

В Израиль из России ранее летали «Азимут» и Red Wings. Всего пять направлений: Москва, Жуковский, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи — Тель-Авив. 16 рейсов в неделю. Сейчас часть из них, видимо, вернётся, но с новыми правилами.

