Хорошая новость: операции при ожирении теперь можно сделать бесплатно по полису.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал главных врагов здоровья россиян. Их четыре: сахарный диабет, ожирение, гипертония и атеросклероз. Именно они сегодня сильнее всего подрывают физическое состояние людей, заявил министр на съезде профсоюза работников здравоохранения.

По словам Мурашко, в программе госгарантий теперь делают ставку на раннее выявление этих болячек. В первую очередь — атеросклероза и тромбов.

И приятный бонус: операции при ожирении теперь можно сделать по полису обязательного медицинского страхования.

