Мурашко назвал четыре болезни, которые сильнее всего вредят здоровью россиян
Хорошая новость: операции при ожирении теперь можно сделать бесплатно по полису.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал главных врагов здоровья россиян. Их четыре: сахарный диабет, ожирение, гипертония и атеросклероз. Именно они сегодня сильнее всего подрывают физическое состояние людей, заявил министр на съезде профсоюза работников здравоохранения.
По словам Мурашко, в программе госгарантий теперь делают ставку на раннее выявление этих болячек. В первую очередь — атеросклероза и тромбов.
И приятный бонус: операции при ожирении теперь можно сделать по полису обязательного медицинского страхования.
Ранее мы писали, что онковакцины включат в ОМС. Вакцины разрабатываются под иммунитет конкретного человека.
