Онковакцины включат в ОМС
Вакцины разрабатываются под иммунитет конкретного человека.
Пациентам предоставят онковакцины в рамках обязательного медицинского страхования. Правительство расширило программу государственных гарантий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Прежде всего это касается персонализированных вакцин, которые разрабатываются индивидуально под конкретного человека. Таким образом иммунитет обучается бороться с опухолью. Сейчас по ОМС доступны онковакцины отдельных видов болезней крови, рака внутренних органов, а также CAR-T-клеточная терапия. Первую такую вакцину по полису получил 60-летний житель Курской области. Он чувствует себя хорошо, отметил Мишустин.
Сейчас завершаются работы по включению онковакцин в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. В перечень войдут «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированная терапия мРНК-вакциной «Неоонковак» и Т-клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Ранее сообщалось, что стоимость лечения онкологических заболеваний в России в 2026 году может обходиться в несколько миллионов рублей, так как она варьируется от ряда факторов. Среди них стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений.
