Общество
7 апреля 13:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как казанские школьники отнеслись к оценкам за поведение

Свое мнение выразила член «Движения первых» в ответ на публикацию «Вечерней Казани».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ученики школы, как оказалось, вполне позитивно настроены в отношении нововведения в российских учебных заведениях, где теперь планируют ставить оценки за поведение. Такое мнение в ответ на публикацию «Вечерней Казани» выразила в своих соцсетях Екатерина Живых, участница «Движения первых».

Школьница объяснила, что выставление оценки сразу несколькими людьми снижает риск субъективного отношения. В этом процессе будут участвовать не только классный руководитель, но и другие преподаватели, педагог-психолог. Сама инициатива действительно может дать стимул ребятам из средней школы следить на своим поведением и больше концентрироваться на учебе, а также поможет отслеживать негативные изменения, которые происходят с ребенком.

«Да, это дополнительная ответственность. Но так ли это плохо? Учителям не придётся каждый раз звонить родителям из-за срыва урока или использовать другие меры наказания, которые часто вообще не работают. Поставил оценку — и всем понятно. А психолог может, например, отслеживать динамику. Если поведение резко ухудшилось, значит, что-то случилось с ребёнком, можно вовремя помочь», — объясняет свою точку зрения Екатерина.

Девушка отметила, что она «за порядок в школе» и ждет следующий год с «большим энтузиазмом».

«Мне кажется, это очень правильный подход. Большинство старшеклассников и так ведут себя спокойно. Для нас это просто ориентир. А для ребят из среднего звена — стимул не мешать остальным, включаться в школьную жизнь и лучше слушать учителя на уроке. Вся база для сдачи экзаменов набирается именно в 6—8-м классе. Ощутите это в полной мере при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому… Посмотрим, как это все будет работать на практике, но мне кажется, такие изменения только к лучшему», — подытожила участница «Движения первых».

Напомним, что оценки за поведение будут выставляться на основе дисциплинированности, соблюдения норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальной активности и правомерного поведения. Школы сами могут выбрать систему работы: двухуровневая («зачет», «незачет»), трехуровневая («образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение»), пятиуровневая («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»).

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.